شاب صيني يطوّر تطبيقاً بالذكاء الاصطناعي لمساعدة جده على تذكّر مواعيد أدويته

بكين-سانا

طوّر الشاب الصيني ما كاي، البالغ من العمر 18 عاماً، تطبيقاً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة جده المسن على تذكّر مواعيد تناول أدويته اليومية، في مبادرة لاقت اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما سعى الشاب إلى إيجاد حل عملي لمساندة جده الذي يعيش بمفرده ويعاني من أمراض مزمنة.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست (SCMP) أول أمس أن ما كاي عرض تطبيقه خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي الذي أقيم في مدينة شنغهاي، موضحةً أن التطبيق يعتمد على نموذج لغوي كبير (LLM) يحمل اسم MiniCPM طورته شركة ModelBest الصينية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتيح التطبيق تذكير المستخدم بمواعيد تناول الأدوية، إلى جانب تحليل صور عبوات الدواء للتعرف على تاريخ انتهاء الصلاحية، وإطلاق تنبيه صوتي عند اكتشاف أن الدواء غير صالح للاستخدام، بهدف الحد من مخاطر تناول أدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح ما كاي أنه طوّر التطبيق انطلاقاً من قلقه على جده البالغ 70 عاماً، والذي تولى تربيته وتربطه به علاقة وثيقة، مشيراً إلى أن انتقاله إلى مدينة أخرى لمتابعة دراسته الجامعية دفعه إلى ابتكار وسيلة تساعد جده على إدارة شؤونه الصحية بأمان أكبر.

وحظي ابتكار الشاب الصيني بإشادة واسعة، حيث رأى مستخدمون أن المشروع يجسد إمكانات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم الحياة اليومية، ولا سيما في دعم كبار السن وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.