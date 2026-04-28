دراسة: العزلة المرورية تزيد الفصام والقلق والسيارات الكهربائية لا تحل المشكلة

نيويورك-سانا

أفادت دراسة أمريكية جديدة بأن العزلة المجتمعية الناتجة عن حركة المرور ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتدهور الصحة العقلية للسكان، حيث تساهم البنية التحتية للطرق التي تعزل الأحياء السكنية في تدمير النسيج الاجتماعي وزيادة معدلات زيارة المستشفيات لأسباب نفسية.

وكانت المجلة العلمية الأمريكية “إنفايرنمينتال إبيديميولوجي” المتخصصة في علم الأوبئة البيئية، قد نشرت أمس دراسة أجراها خبراء من جامعتي براون وكولومبيا، ركزت على مدينة نيويورك لاستكشاف كيفية تأثير البنية التحتية للطرق على التفاعل اليومي بين الناس.

وأكد الباحثون، أن التأثير السلبي على الصحة العقلية يعمل بشكل مستقل عن أضرار تلوث الهواء الناجم عن عوادم السيارات، مسلطين الضوء على العلاقة بين العزلة المجتمعية وحالات القلق والمزاج والفصام، إذ طوّر العلماء في جامعة كولومبيا مؤشراً يقيس دور حركة المرور ونقص ممرات المشاة في الانفصال الاجتماعي، وأثبتت النتائج أن ارتفاع العزلة يرتبط بزيادة ملحوظة في حالات الفصام بجميع الفئات العمرية.

وأشارت الباحثة ماريانثي آنا كيومورتزوغلو، إلى أن السيارات الكهربائية لا تحل مشكلة العزلة الاجتماعية، بينما شدد الباحث خايمي بينافيدس على أن التخطيط السليم يتضمن تقليل المركبات وإنشاء حدائق، فالبنية التحتية السليمة تعزز الرفاهية العقلية، بينما المعزولة تحد من وصول السكان للخدمات وتعوق الروابط الاجتماعية، وتزيد الإجهاد النفسي وتثبط المشي.

ويخطط الباحثون لتطوير قياس شامل للعزلة المجتمعية يمكن تعميمه على مدن أخرى لدراسة التأثير المشترك للحرارة الشديدة والتلوث ومشاكل البنية التحتية للطرق على كبار السن.