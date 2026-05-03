ظاهرة فلكية نادرة.. اكتمال قمرين في شهر أيار الجاري

واشنطن-سانا

يشهد شهر أيار من عام 2026 ظاهرة فلكية نادرة تتمثل بظهور قمرين كاملين خلال الشهر ذاته، في حدث يُعد من الحالات غير المتكررة في التقويم القمري.

وذكرت شبكة CNN أول أمس أن القمر الأول المكتمل يُعرف بـ “قمر الزهور” ويظهر في بداية الشهر، فيما يشهد نهاية أيار ظهور القمر الثاني المعروف باسم “القمر الأزرق”، في ظاهرة لافتة يترقبها هواة الفلك حول العالم.

وحسب موقع “EarthSky” الفلكي فإن شهر أيار 2026 يشهد ظاهرة فلكية نادرة تتمثل بظهور قمرين كاملين خلال الشهر الواحد، وهي من الأحداث التي تتكرر بشكل محدود عبر السنوات.

ويحدث اكتمال القمر مرتين في شهر واحد على فترات زمنية متباعدة، إذ تُسجل هذه الظاهرة نحو سبع مرات فقط كل 19 عاماً، ما يجعلها من الأحداث الفلكية النادرة التي تحظى باهتمام علمي وإعلامي واسع.