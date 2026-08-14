بستاني روسي يزرع يقطينة بوزن 360 كيلوغراماً

موسكو-سانا

نجح بستاني روسي في زراعة يقطينة عملاقة بلغ وزنها نحو 360 كيلوغراماً، محققاً رقماً قياسياً شخصياً جديداً في محصوله، رغم أن الوزن لا يزال تقديرياً لعدم توافر ميزان قادر على قياسها.

وذكرت صحيفة روسيسكا غازيتا الروسية أمس الخميس أن البستاني أليكسي إيساكوف من مدينة بيريوزوفسكي في منطقة الأورال، يزرع صنف اليقطين المعروف باسم «العملاق الأطلسي» في حديقة منزله، وتمكن خلال السنوات الماضية من زيادة وزن محصوله تدريجياً.

وبدأ إيساكوف بزراعة يقطينة بلغ وزنها نحو 40 كيلوغراماً، قبل أن يرتفع وزن محصوله في مواسم لاحقة إلى 76 ثم 96 كيلوغراماً، فيما بلغ مجموع وزن يقطينتين زرعهما العام الماضي نحو نصف طن.

وتنمو اليقطينة الحالية في قطعة أرض مساحتها 100 متر مربع، ويُقدّر وزنها بنحو 360 كيلوغراماً باستخدام معادلة خاصة، في ظل عدم وجود ميزان مناسب لوزنها مباشرة.

وأوضح إيساكوف أن الحفاظ على سلامة الثمرة يمثل تحدياً، إذ يمكن للأمطار الغزيرة أن تؤدي إلى نمو سريع للصنف وتشقق اليقطينة أو انفجارها نتيجة تشبعها بالمياه.

ويعتزم البستاني بعد توقف الثمرة عن النمو تقطيعها وتوزيعها على أصدقائه ومعارفه.

ورغم وزنها الكبير، لا تزال اليقطينة بعيدة عن الرقم القياسي الروسي، المسجل باسم ألكسندر تشوسوف من منطقة موسكو، الذي نجح في زراعة يقطينة بلغ وزنها 960 كيلوغراماً.