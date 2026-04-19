دراسة دولية ترصد نفاثات ثقب أسود بطاقة تعادل 10 آلاف شمس

كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة، نفذها باحثون من جامعة كيرتن (Curtin University) في أستراليا، بالتعاون مع فريق بحثي دولي، يضم علماء فلك من عدة مؤسسات حول العالم، عن رصد نفاثات هائلة تنبعث من ثقب أسود في نظام Cygnus x-1، أظهرت طاقة تعادل إنتاج نحو 10 آلاف شمس، ما يعزز فهم دور الثقوب السوداء في تشكيل البنية الكونية.

وبحسب الموقع الالكتروني للجامعة أمس السبت فإن فريقاً بحثياً دولياً استخدم شبكة من التلسكوبات الراديوية الممتدة عبر الأرض لقياس قوة هذه النفاثات، مؤكداً نماذج علمية تتعلق بتأثير الثقوب السوداء على محيطها الكوني.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Astronomy العلمية، أن النظام يضم أول ثقب أسود مؤكّد، ونجماً عملاقًا فائق الكتلة، حيث تتأثر النفاثات بالرياح النجمية القوية، ما يؤدي إلى تغير اتجاهها أثناء دوران الجسمين، في ظاهرة وُصفت بـ“النفاثات الراقصة”.

وتمكن العلماء من قياس القوة اللحظية لتلك النفاثات لأول مرة عبر تتبع انحرافها، إضافة إلى تحديد سرعتها التي تبلغ نحو نصف سرعة الضوء (150 ألف كيلومتر في الثانية)، كما تبين أن نحو 10% من الطاقة الناتجة عن سقوط المادة في الثقب الأسود تُنقل عبر هذه النفاثات.

وتوفر هذه النتائج مرجعاً علمياً مهماً لفهم سلوك النفاثات في مختلف أنواع الثقوب السوداء، وتفتح آفاقاً أوسع لدراسة تطور المجرات وآليات توزيع الطاقة في الكون.