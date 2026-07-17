طلاب روس يطورون روبوتاً ذاتي الحركة لتنظيف الشواطئ وجمع النفايات

موسكو-سانا

طوّر فريق من طلاب جامعات روسية روبوتاً ذاتي الحركة قادراً على تنظيف الشواطئ عبر غربلة الرمال وجمع النفايات دون تدخل بشري، في خطوة تهدف إلى توفير حلول أكثر كفاءة واستدامة للحفاظ على نظافة المناطق الساحلية.

وذكر موقع روسيا اليوم (RT) أمس الخميس أن طالب الدراسات العليا في معهد المحيط العالمي التابع لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية أليكسي كوزنتسوف، بالتعاون مع فريق من طلاب جامعة RTU MIREA، طوّر الروبوت الذي يحمل اسم Salacia Robotics، والمصمم للعمل في الشواطئ التابعة للفنادق والمنتجعات والجهات المسؤولة عن إدارة السواحل.

وأوضح الموقع أن الروبوت يستطيع التحرك فوق الرمال، وغربلتها لجمع المخلفات، إلى جانب تجنب الأشخاص والعوائق أثناء سيره، اعتماداً على نظام ملاحة وبرمجيات طُورت لاختيار المسارات المناسبة وتنفيذ مهامه بصورة مستقلة.

ولفت إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة النموذج الأولي، حيث يعمل الفريق على إجراء اختبارات ميدانية وتطوير نظام التحكم قبل الانتقال إلى مراحل الاستخدام العملي.

وحظي المشروع بتقييم مرتفع ضمن مسابقة “الشركة الناشئة كمشروع تخرج”، التي تُنظم بدعم من وزارة التعليم والعلوم الروسية، ونال جائزة مالية وبرامج إرشاد لتطويره بالتعاون مع شركاء من القطاع الصناعي، في إطار تشجيع الابتكارات الطلابية الهادفة إلى إيجاد حلول تقنية لمواجهة التحديات البيئية.