تلسكوب جيمس ويب يرصد للمرة الأولى غاز الميثان على مذنب البين نجمي

واشنطن-سانا

تمكّن علماء فلك من رصد غاز الميثان على المذنب البين نجمي 3I/ATLAS باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا، في اكتشاف يُعد الأول من نوعه، إذ لم يسبق رصد هذا الغاز بشكل مباشر على جسم قادم من خارج النظام الشمسي، وذلك خلال ملاحظات رصدية أُجريت أثناء ابتعاد المذنب تدريجياً عن الشمس باستخدام جهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة على متن التلسكوب.

ووفق ما ورد في المصادر التقنية الرسمية لوكالة ناسا عبر موقعها العلمي أمس الثلاثاء، أظهرت البيانات تسجيل بصمة طيفية واضحة لغاز الميثان خلال ملاحظتين منفصلتين، مع ترجيح أن يكون هذا الغاز شديد التطاير قد حُبس تحت سطح المذنب قبل أن تؤدي حرارة الشمس إلى تحريره أثناء اقترابه منها.

وبيّنت النتائج أيضاً استمرار نشاط المذنب بإطلاق كميات ملحوظة من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالماء، في سلوك يُعد غير مألوف مقارنة بالمذنبات المعروفة داخل النظام الشمسي.

ويُعد هذا الرصد إضافة مهمة لفهم تركيب الأجسام البينجمية وآليات تطورها، في ظل تزايد الاعتماد على التلسكوبات الفضائية المتقدمة في دراسة المواد القادمة من خارج حدود النظام الشمسي.