“سامسونج” تطلق إصداراً تجريبياً جديداً من مساعدها الذكي “Bixby”

سيئول-سانا

أعلنت شركة “سامسونج للإلكترونيات” إطلاق الإصدار التجريبي “بيتا” من أحدث نسخة لمساعدها الذكي “Bixby” على الأجهزة العاملة بواجهة One UI 8.5، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الاستخدام المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأوامر الصوتية.

وذكر موقع SamMobile المتخصص بأخبار سامسونج أن النسخة الجديدة تتيح لمستخدمي أجهزة “جالاكسي” إجراء محادثات طبيعية وتنفيذ الأوامر بسلاسة، إضافة إلى تقديم إجابات تستند إلى معلومات محدثة من الإنترنت، بما يوفر تجربة أكثر تفاعلاً ومرونة.

وأوضح وون-جون تشوي، رئيس عمليات وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة في الشركة، أن “سامسونج” تسعى منذ عام 2024 إلى تبسيط تجربة الاستخدام وتمكين شريحة أوسع من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن النسخة المطورة من “Bixby” تدعم إجراء محادثات بلغة عفوية مألوفة.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة تتطلب تسجيل الدخول إلى حساب “سامسونج” واتصالاً مستقراً بالإنترنت، وهي متاحة حالياً في عدد من الدول، مع خطط لتوسيع نطاقها إلى أسواق إضافية خلال الفترة المقبلة.

ويتيح التحديث للمستخدمين التحكم بأجهزتهم دون الحاجة إلى أوامر محددة أو التنقل بين قوائم معقدة، إذ يستطيع المساعد فهم سياق الطلب وتفعيل الإعدادات المناسبة تلقائياً، إلى جانب تحليل استفسارات تتعلق بأداء الجهاز واقتراح حلول ملائمة.