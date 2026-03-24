مهندسون أمريكيون يطورون ضمادة ذكية تفرز المضادات الحيوية عند وجود البكتيريا الضارة

واشنطن-سانا

طور مهندسون من جامعة براون الأمريكية ضمادةً ذكيةً، تحتوي على هيدروجيل يحمل مضادات حيوية تُطلق فقط عند وجود بكتيريا ضارة في الجروح.

ووفقاً لموقع “Medical Express”أظهرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Science Advances أن المادة قد تساعد في القضاء السريع على العدوى وتسريع التئام الجروح، مع تقليل الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، الذي يسهم في مقاومة الجراثيم.

ويمتاز الهيدروجيل الجديد بحساسية لإنزيم تنتجه أنواع من البكتيريا الضارة، فيتحلل عند وجودها ليطلق المضاد الحيوي، بينما يبقى سليماً في غياب هذه البكتيريا.

واستخدم الباحثون رابطاً متقاطعاً يتحلل عند ملامسته لإنزيم بيتا لاكتاماز، ما يسمح للهيدروجيل بإطلاق المضاد الحيوي عند الحاجة فقط.

والهيدروجيلات هي مواد شبيهة بالجيل، تتكون في الغالب من الماء وجزيئات بوليمرية طويلة، ترتبط ببعضها بواسطة روابط متشابكة تحافظ على تماسكها، ويمكن تعديلها لتحمل أدوية أو مضادات حيوية.