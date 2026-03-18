آبل تصدر تحديثاً أمنياً لسد ثغرة في متصفح سفاري

واشنطن-سانا

أطلقت شركة آبل تحديثاً أمنياً لمعالجة ثغرة خطيرة في متصفح “سفاري” على أجهزة آيفون وآيباد وماك، وذلك بعد اكتشافها في محرك WebKit الذي يشغّل المتصفح، وعدداً من التطبيقات الأخرى.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الرسمي أن التحديث يأتي ضمن آلية “التحديثات الخلفية” التي تتيح معالجة الثغرات الأمنية بسرعة، دون الحاجة إلى انتظار تحديثات رئيسية للنظام.

وبيّنت الشركة أن الثغرة قد تُستغل عبر مواقع خبيثة للوصول إلى بيانات ضمن جلسة التصفح، ما يجعل سرعة التصدي لها أمراً ضرورياً لحماية المستخدمين.

ويُرسل التحديث تلقائياً إلى الأجهزة التي تعمل بأحدث إصدارات أنظمة iOS وiPadOS وmacOS، حيث يتطلب تطبيقه إعادة تشغيل سريعة فقط، دون تعطيل استخدام الجهاز لفترة طويلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود آبل لتعزيز مستوى الأمان والاستجابة الفورية للتهديدات، عبر تحديثات غير مرئية تهدف إلى حماية بيانات المستخدمين بشكل مستمر.

