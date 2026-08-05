دراسة إيطالية: الاستخدام المبكر لوسائل التواصل يقلل فرص النجاح الدراسي

روما-سانا

حذرت دراسة إيطالية حديثة من أن بدء الأطفال استخدام منصات التواصل الاجتماعي في سن مبكرة قد ينعكس سلباً على أدائهم الدراسي لاحقاً، وسط نقاش عالمي متزايد حول تحديد السن المناسبة لاستخدام هذه التطبيقات.

ونقل الموقع العلمي الألماني “فيسنشافت”، أمس الثلاثاء، عن دراسة أجرتها جامعة ميلانو بيكوكا بقيادة ماركو غوى وبالتعاون مع جامعة بريشا، أن متابعة أكثر من 5200 طالب على مدى سنوات أظهرت أن من بدؤوا استخدام وسائل التواصل في الصف السادس تراجع أداؤهم في الرياضيات واللغة الإيطالية، مقارنة بمن بدؤوا في الصف التاسع، بفارق يعادل نصف سنة دراسية بحلول الصف العاشر.

وأوضح الباحثون، أن التأثير السلبي طال اللغة الإيطالية والرياضيات دون الإنكليزية، مرجعين ذلك إلى انتشار المحتوى الإنكليزي على المنصات، فيما أشاروا إلى أن دراستهم راعت عوامل كخلفية الأسر والأداء السابق لزيادة الدقة.

وتفرض عدة دول كأستراليا وفرنسا قيوداً عمرية، بينما فضّل المجلس الألماني للأخلاقيات تشديد الرقابة على المنصات دون حظر شامل، في وقت تشير فيه دراسات إلى مخاطر إضافية كالتنمر والإدمان.