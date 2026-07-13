منصة تيك توك توسع إجراءاتها للكشف عن المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي

بكين-سانا

أعلنت منصة تيك توك توسيع إجراءاتها الخاصة بالكشف عن المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق أدوات وتقنيات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتمكين المستخدمين من التعرف إلى هذا النوع من المحتوى والتفاعل معه بثقة، في إطار جهودها لدعم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وذكرت المنصة، في بيان نشرته عبر (TikTok Newsroom) أول أمس، أن التحديثات الجديدة تشمل موارد تعليمية طُورت بالتعاون مع خبراء، وأنظمة محسّنة لرصد المحتوى المزعج (سبام) المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توسيع الشراكات الهادفة إلى تعزيز الشفافية على مستوى القطاع.

وأوضحت أن الأنظمة الجديدة ستخضع للاختبار بهدف تحديد الحسابات المخصصة لنشر المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز في المرحلة الأولى على المحتوى المرتبط بالسياسة، والنصائح المالية، والمعلومات الطبية، وذلك استناداً إلى جهودها السابقة التي أسفرت عن إزالة أكثر من 86 مليون حساب مزيف خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت المنصة: إنها وضعت حتى الآن علامات تعريفية على أكثر من ثلاثة مليارات مقطع فيديو مُنشأ بالذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام بيانات اعتماد المحتوى، وأدوات الإفصاح الخاصة بصناع المحتوى، وتقنية العلامة المائية غير المرئية، بما يوفر للمستخدمين مزيداً من الوضوح بشأن طبيعة المحتوى الذي يشاهدونه.

وكانت تيك توك تعاونت مع مؤسسات وخبراء لتطوير أدلة وموارد تعليمية تعزز الوعي بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مؤكدةً استمرار استثماراتها في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم صناع المحتوى، مع الحفاظ على نزاهة المحتوى وتعزيز الثقة والشفافية على المنصة.