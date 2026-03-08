تطوير تقنية لتحويل مناجم الفحم المهجورة إلى خزانات لتخزين الطاقة

واشنطن-سانا

يعمل باحثون في مختبر أوك ريدج الوطني في الولايات المتحدة على تطوير تقنية مبتكرة تهدف إلى تحويل آلاف مناجم الفحم المهجورة إلى خزانات ضخمة تحت الأرض لتخزين الطاقة.

وذكر موقع Interesting Engineering العلمي أن التقنية تعتمد على تطبيق نظام التخزين الكهرومائي، بالضخ المعروف باسم “بطارية الماء”، حيث تُنقل المياه بين خزانين على ارتفاعات مختلفة لتوليد الكهرباء عند الحاجة.

وتتيح هذه الطريقة الاستفادة من البنية التحتية للمناجم القديمة، والتضاريس التي لم تكن مناسبة سابقاً لمحطات التخزين التقليدية، ما يسهم في خفض تكاليف إنشاء مشاريع تخزين الطاقة.

ويعمل الباحثون على تطوير نماذج رقمية تحاكي حركة المياه داخل الأنفاق وتفاعلها مع المعادن، بهدف تقييم استقرار الجدران، وتقليل مخاطر التآكل، في حين تجري حالياً دراسات تقنية واقتصادية لتقييم إمكانية تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع لدعم شبكات الطاقة النظيفة مستقبلاً.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تحويل المناجم المهجورة إلى بنية تحتية مفيدة لتخزين الطاقة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.