اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تقرر منع إدخال مادة البرتقال إلى سوريا تاريخ النشر: 2026/11/10 4:16 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 4:16 مساءً اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تقرر منع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية، اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027. إغلاق 5 محطات وقود في حماة تعرّف على القطاعات المستفيدة من المرسوم رقم (188) لعام 2026 معرض دمشق الدولي يعود بطابعٍ بريدي يوثّق دورته الـ63 بإصدارٍ تذكاري أكثر من 475 ألف طن خلال عام 2026 إنتاج سوريا من الذرة الصفراء فيلم “الجانب الآخر من الشمس” يحمل ذاكرة الناجين من الاعتقال إلى المحافل السينمائية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اللجنة الوطنية للاستيراد والتصديرمادة البرتقال مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي آخر الأخبار انفوغراف اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تقرر منع إدخال مادة البرتقال إلى سوريا المحافظاتالرقةدير الزورمحليات حملة لدعم العودة الطوعية لأهالي مخيم سهلة البنات في الرقة إلى مناطقهم في دير الزور صحةحلب في مؤتمره العلمي الأول.. مشفى حلب الجامعي يعرض أبحاثاً وحالات طبية لتبادل الخبرات