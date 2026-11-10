اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تقرر ‏منع إدخال مادة البرتقال ‏إلى سوريا

اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تقرر ‏منع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها ‏إلى الأراضي السورية، اعتباراً من ‌‏11 تشرين الثاني الجاري ‏وحتى 31 آذار 2027.‏