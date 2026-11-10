حملة لدعم العودة الطوعية لأهالي مخيم سهلة البنات في الرقة إلى مناطقهم في دير الزور

الرقة-سانا



أطلقت محافظة الرقة اليوم الثلاثاء، حملة عودة طوعية للأهالي المقيمين في مخيم سهلة البنات، وعدد من قاطني المخيمات الأخرى في المحافظة، بهدف تسهيل عودتهم إلى مناطقهم الأصلية في محافظة دير الزور أو مناطق أخرى يختارونها، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء واقع النزوح، وتحسين الظروف المعيشية للأسر.

الدفعة الأولى تضم 370 أسرة

وأوضحت مديرة الخدمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالرقة وداد ‏رحال، أن التحضير لهذه الحملة بدأ منذ شهر آب الماضي، من خلال إجراء ‏استبيانات العودة والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ‏وعدد من المنظمات المحلية والدولية.‏

وأشارت رحال إلى أن الدفعة الأولى التي انطلقت من مخيم سهلة البنات شملت 370 ‏أسرة، تضم 2114 شخصاً، موضحةً أنه جرى التنسيق لتأمين وسائل النقل، مع ‏تخصيص ترتيبات مناسبة للحالات الخاصة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار ‏السن، من خلال توفير مقاعد ومركبات تتناسب مع احتياجاتهم.‏

ولفتت رحال إلى أن الأسر ستتوجه إلى عدة مناطق، بينها الرصافة والتبني ودير ‏الزور والسخنة، وفق الوجهات المسجلة على بطاقات النقل الخاصة بها، أو اختيار ‏مناطق أخرى تتوافر فيها فرص العمل والاستقرار، ولا سيما في الحالات التي تكون ‏فيها مناطقهم الأصلية متضررة أو مدمرة.‏

تجهيز مركز إيواء مؤقت لأي طارئ تفرضه الظروف الجوية

أوضحت عضو المكتب التنفيذي للشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة آلاء الحسين، في تصريح لمراسل سانا، أن الظروف الجوية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، من فيضانات وسيول وأمطار غزيرة، أكدت حجم المعاناة الإنسانية في تجمعات مخيمات مناطق سهلة البنات والمقص واليوناني، مشيرة إلى أن المحافظة، نسقت مع المنظمات الشريكة لإجراء استبيان حول العودة الطوعية لدى الأهالي.

ولفتت الحسين إلى أن نتائج الاستبيان أظهرت رغبة عدد من الأسر في العودة إلى مناطقها، ومنها معدان والصغير والتبني والرصافة، لافتة إلى أن المحافظة عملت بالتوازي على تجهيز مركز إيواء مؤقت تحسباً لأي طارئ قد تفرضه الظروف الجوية.

وبينت الحسين أن الحملة تضمنت تقديم مساعدات أساسية للأسر العائدة، تشمل سلالاً غذائية، ودعماً نقدياً من إحدى المنظمات الشريكة على مدى ستة أشهر، مع استمرار متابعة أوضاع العائلات حتى بعد وصولها إلى مناطقها.

العودة لتأمين حياة أفضل

وعبّر عدد من الأهالي عن ارتياحهم لهذه الخطوة، مؤكدين تطلعهم إلى العودة والاستقرار وإعادة بناء حياتهم، وقال عبد القادر الحسين، من محافظة دير الزور: إن أسرته أمضت نحو سبع سنوات في المخيم، وإن أطفاله حُرموا خلال هذه الفترة من التعليم والحياة المستقرة، معرباً عن أمله في العودة إلى منطقته وتأمين مستقبل أفضل لأبنائه ومتابعة دراستهم.

وتندرج هذه الحملة ضمن المساعي الإنسانية الرامية إلى دعم العودة الطوعية، وتوفير مقومات الاستقرار للأسر النازحة، بالتعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية الشريكة.

وتأتي الحملة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة في المخيمات، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، الأمر الذي يزيد من معاناة الأهالي، ويجعل تأمين عودتهم إلى أماكن أكثر استقراراً ضرورة ملحة.