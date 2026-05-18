رصد طيور “الشرشور الجبلي” مجدداً في بريطانيا بعد أكثر من خمسة عقود

لندن-سانا

أعلنت هيئة التراث الإنكليزي رصد طيور “الشرشور الجبلي” مجدداً في قلعة تينتاغل التاريخية بمقاطعة كورنوال البريطانية، بعد غياب استمر لأكثر من خمسين عاماً، في خطوة تعكس نجاح الجهود المبذولة للحفاظ على الحياة البرية وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية.

ووفقاً لما نقلت صحيفة The Guardian البريطانية أول أمس عن الهيئة فإن هذا الطائر، الذي يتميز بمنقاره وأرجله ذات اللون الأحمر الزاهي، بدأ بالظهور بشكل متقطع في المنطقة منذ عام 2024، قبل تسجيل وجود زوج منه بشكل مستقر داخل القلعة في الرابع عشر من الشهر الجاري، مع رصد ما يصل إلى أربعة طيور في الموقع.

وأشارت إلى أن عودة هذا النوع تحمل دلالات رمزية خاصة، نظراً لارتباطه بأسطورة “الملك آرثر”، التي تشكل جزءاً مهماً من التراث الثقافي البريطاني.

وأعرب خبراء الحياة البرية عن أملهم في أن يسهم استقرار هذا النوع في المنطقة بتوسيع نطاق انتشاره مستقبلاً إلى مقاطعات أخرى، بما يعزز التنوع البيئي في جنوب غرب بريطانيا.

وتعكس عودة هذا النوع من الطيور نتائج الجهود البيئية المبذولة للحفاظ على التنوع الحيوي واستعادة التوازن الطبيعي في عدد من المناطق البريطانية.