دراسة دولية: تمارين نفسية قصيرة قد تسهم في تخفيف أعراض الاكتئاب

لندن وواشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية دولية حديثة أن ممارسة تمارين نفسية بسيطة لا تتجاوز عشر دقائق في اليوم، قد تسهم في تخفيف أعراض الاكتئاب، ما يشير إلى أن خطوات صغيرة وعملية يمكن أن تدعم الصحة النفسية لدى الأفراد.

وذكرت مجلة Nature العلمية أن الدراسة أُجريت بإشراف فريق بحثي دولي ضم باحثين ومتخصصين في الصحة النفسية من عدة مؤسسات علمية، من بينها كلية دارتموث الأمريكية، بالتعاون مع علماء ومعالجين نفسيين ومطوري أدوات رقمية من جامعات ومراكز بحثية في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث عمل الفريق على تصميم واختبار مجموعة من التدخلات النفسية القصيرة عبر منصات إلكترونية على أكثر من سبعة آلاف مشارك من دول مختلفة.

وبدأت الدراسة عام 2024 عندما طرح الباحثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي سؤالاً على أشخاص يعانون من الاكتئاب، حول أفضل طريقة لاستثمار عشر دقائق لتحسين حالتهم النفسية، ما أسفر عن عشرات المقترحات التي طُوّرت لاحقاً إلى تمارين عملية شملت أساليب كتابة علاجية ومحتوى تحفيزياً وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت النتائج تحسناً طفيفاً في أعراض الاكتئاب بعد شهر من تطبيق هذه التمارين، إلا أن الباحثين أكدوا أن بساطة هذه التدخلات ومجانيتها وسهولة الوصول إليها قد تجعلها وسيلة مساعدة يمكن توسيع استخدامها لدعم الصحة النفسية على نطاق أوسع.

والاكتئاب هو اضطراب نفسي شائع يؤثر في المزاج وطريقة التفكير والسلوك، ويجعل الشخص يشعر بحزن مستمر أو فقدان الاهتمام والمتعة بالأنشطة اليومية، وقد يؤثر أيضاً في القدرة على العمل أو الدراسة والتفاعل مع الآخرين.