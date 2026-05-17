غوغل تختبر ربط السعة التخزينية للحسابات الجديدة بالتحقق عبر الهاتف

واشنطن-سانا

بدأت شركة غوغل اختبار سياسة جديدة تتعلق بسعة التخزين المجانية المخصصة للحسابات الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز إجراءات الأمان، والتحقق من هوية المستخدمين عند إنشاء الحسابات.

وبحسب ما نشر موقع Android Authority المتخصص بأخبار التقنية أول أمس، بدأت بعض الحسابات الجديدة تظهر بسعة تخزين أولية تبلغ 5 غيغابايت فقط، مع إمكانية استعادة السعة المجانية الكاملة البالغة 15 غيغابايت بعد إتمام التحقق من الحساب عبر رقم الهاتف، وذلك ضمن اختبارات محدودة في أسواق مختارة.

وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة للحد من إنشاء الحسابات الوهمية أو الاستخدام الآلي غير المشروع، إلى جانب تعزيز حماية الحسابات، وتحسين خيارات استعادة البيانات.

وتشمل السعة التخزينية المجانية خدمات الشركة المختلفة، من بينها Gmail وGoogle Drive وGoogle Photos، فيما لم تؤثر التغييرات الجديدة حتى الآن على الحسابات الحالية، إذ لا تزال السياسة قيد الاختبار ولم يُعلن عن تعميمها رسمياً.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً متزايداً لدى شركات التكنولوجيا العالمية نحو ربط بعض الخدمات الرقمية بإجراءات تحقق إضافية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن الرقمي وإساءة استخدام المنصات.