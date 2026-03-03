حمية “داش” تقلل الإصابة بالخرف وتبطئ التدهور المعرفي

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد، أن اتباع حمية “داش” الغذائية يسهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف وإبطاء التدهور المعرفي، مقارنة بعدد من الأنظمة الغذائية الشائعة، وأظهرت النتائج أن هذا النمط الغذائي الغني بالخضراوات والأسماك والحبوب الكاملة والدهون الصحية، يدعم صحة الدماغ عبر خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم إلى الأوعية الدماغية.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Neurology، والتي أعدّها باحثون من كلية “تي إتش تشان” للصحة العامة في جامعة هارفارد، جرى تحليل بيانات صحية لأكثر من 159 ألف مشارك بمتوسط عمر 44 عاماً، مع مقارنة ستة أنماط غذائية مختلفة لتقييم علاقتها بالصحة الإدراكية باستخدام منهجية موحّدة.

وأوضح الباحث الرئيسي كيتيل بيورنيفيك، الأستاذ المساعد في قسمي التغذية وعلم الأوبئة في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أن نظام “داش” أظهر أقوى الروابط وأكثرها اتساقاً مع انخفاض التدهور المعرفي وتحسن الأداء الذهني المقاس موضوعياً.

كما بينت النتائج أن تناول الخضراوات والأسماك يرتبط بنتائج إدراكية أفضل، في حين ارتبط الإفراط في اللحوم الحمراء والمصنّعة والمشروبات السكرية بنتائج سلبية.

ويُعرف نظام “داش” (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) بأنه طُوّر أساساً لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، إلا أن فوائده تمتد إلى دعم صحة القلب والأوعية الدموية، ما ينعكس إيجاباً على وظائف الدماغ.