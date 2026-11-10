السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ثلاث مطاحن وتأهيل ستٍّ بطاقة 4400 طن يومياً

دمشق-سانا‏

وقّعت المؤسسة السورية للحبوب في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عقداً استثمارياً مع شركة “فاز ‏للتطوير وإدارة المشاريع” السعودية، لتنفيذ مشروع يتضمن إنشاء ثلاث مطاحن جديدة في سراقب بريف إدلب، والبليخ ‏في محافظة الرقة، ومنبج بريف حلب الشرقي، إضافة إلى إعادة تأهيل ست مطاحن قائمة في عدد من المحافظات ‏السورية.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام الإثنين، أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمطاحن المشمولة بالمشروع تبلغ 4400 ‏طن يومياً، ما يسهم في زيادة قدرات إنتاج الدقيق، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين أداء قطاع المطاحن.‏

ويأتي المشروع في إطار جهود المؤسسة السورية للحبوب لتطوير البنية التحتية لقطاع المطاحن وتعزيز قدراته ‏الإنتاجية، بما يدعم منظومة إنتاج الدقيق ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي في سوريا.‏

وكانت المؤسسة السورية للحبوب وقّعت مع شركة “فاز”، في الـ12 من أيار الماضي، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة ‏استراتيجية طويلة الأمد، بهدف تطوير وتشغيل عدد من مطاحن المؤسسة في مختلف المحافظات.‏