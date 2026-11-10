الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ثلاث مطاحن وتأهيل ستٍّ بطاقة 4400 طن يومياً
بحث
بحث
sana-logo-mobile

السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ثلاث مطاحن وتأهيل ستٍّ بطاقة 4400 طن يومياً

IMG 20261110 113158 414 السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ثلاث مطاحن وتأهيل ستٍّ بطاقة 4400 طن يومياً
السورية للحبوب توقع عقداً استثمارياً مع شركة فاز ‏السعودية لتنفيذ مشروع يتضمن إنشاء 3 مطاحن وإعادة تأهيل 6 في عدد من المحافظات ‏السورية-10-11-2026-دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

وقّعت المؤسسة السورية للحبوب في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عقداً استثمارياً مع شركة “فاز ‏للتطوير وإدارة المشاريع” السعودية، لتنفيذ مشروع يتضمن إنشاء ثلاث مطاحن جديدة في سراقب بريف إدلب، والبليخ ‏في محافظة الرقة، ومنبج بريف حلب الشرقي، إضافة إلى إعادة تأهيل ست مطاحن قائمة في عدد من المحافظات ‏السورية.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام الإثنين، أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمطاحن المشمولة بالمشروع تبلغ 4400 ‏طن يومياً، ما يسهم في زيادة قدرات إنتاج الدقيق، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين أداء قطاع المطاحن.‏

ويأتي المشروع في إطار جهود المؤسسة السورية للحبوب لتطوير البنية التحتية لقطاع المطاحن وتعزيز قدراته ‏الإنتاجية، بما يدعم منظومة إنتاج الدقيق ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي في سوريا.‏

وكانت المؤسسة السورية للحبوب وقّعت مع شركة “فاز”، في الـ12 من أيار الماضي، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة ‏استراتيجية طويلة الأمد، بهدف تطوير وتشغيل عدد من مطاحن المؤسسة في مختلف المحافظات.‏

IMG 20261110 113158 513 السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ثلاث مطاحن وتأهيل ستٍّ بطاقة 4400 طن يومياً
IMG 20261110 113159 041 السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ثلاث مطاحن وتأهيل ستٍّ بطاقة 4400 طن يومياً
IMG 20261110 113159 285 السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ثلاث مطاحن وتأهيل ستٍّ بطاقة 4400 طن يومياً
حماية المستهلك في سوريا تعزز الرقابة على الأسواق وتلاحق التلاعب بالأسعار ‏والاحتكار
صناعيون وتجار: الهوية البصرية الجديدة لهيئة المواصفات خطوة لتعزيز الجودة وحماية المنتج الوطني
شركات النقل والشحن توسّع حضورها في سوريا عبر معرض ‌‏”‏CargoSyr ‌‎2026‌‏”‏
شركات مشاركة في “أغريتكس 2026” تدعو إلى تبني حلول حديثة لتطوير ‏قطاع الدواجن
محافظة إدلب تشارك بـ 57 فرصة استثمارية في معرض “إعمار 2026”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار