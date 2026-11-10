السورية للحبوب توقّع عقداً لإنشاء ثلاث مطاحن وتأهيل ستٍّ بطاقة 4400 طن يومياً

دمشق-سانا
وقّعت المؤسسة السورية للحبوب في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عقداً استثمارياً مع شركة “فاز للتطوير وإدارة المشاريع” السعودية، لتنفيذ مشروع يتضمن إنشاء ثلاث مطاحن جديدة في سراقب بريف إدلب، والبليخ في محافظة الرقة، ومنبج بريف حلب الشرقي، إضافة إلى إعادة تأهيل ست مطاحن قائمة في عدد من المحافظات السورية.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام الإثنين، أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمطاحن المشمولة بالمشروع تبلغ 4400 طن يومياً، ما يسهم في زيادة قدرات إنتاج الدقيق، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين أداء قطاع المطاحن.
ويأتي المشروع في إطار جهود المؤسسة السورية للحبوب لتطوير البنية التحتية لقطاع المطاحن وتعزيز قدراته الإنتاجية، بما يدعم منظومة إنتاج الدقيق ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي في سوريا.
وكانت المؤسسة السورية للحبوب وقّعت مع شركة “فاز”، في الـ12 من أيار الماضي، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد، بهدف تطوير وتشغيل عدد من مطاحن المؤسسة في مختلف المحافظات.