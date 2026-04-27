ميتا تطلق حساباً موحداً لتبسيط الوصول إلى تطبيقاتها وتعزيز الأمان

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميتا” عن إطلاق نسخة محسّنة من “حساب ميتا”، في خطوة تهدف إلى توحيد تجربة المستخدمين ضمن منظومتها الرقمية، عبر توفير نقطة مركزية تتيح الوصول إلى تطبيقاتها وخدماتها وإدارتها بشكل أكثر سهولة وكفاءة.

ووفقاً لما أورده موقع TechCrunch الأمريكي المتخصص بالتكنولوجيا أول أمس، يأتي هذا التحديث في ظل التوسع المتسارع في خدمات الشركة، بما يشمل منصات مثل Threads، إلى جانب خدمات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، ما يعكس توجه “ميتا” نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تربط بين مختلف منتجاتها وخدماتها.

وبموجب التحديث الجديد، سيتم الانتقال تدريجياً من “مركز الحسابات” الحالي إلى “حساب ميتا” خلال العام المقبل، دون تغييرات جوهرية في آلية الاستخدام اليومي، مع التركيز على تبسيط عملية تسجيل الدخول، وتحسين إدارة الإعدادات والبيانات، وتسهيل التنقل بين التطبيقات المختلفة ضمن النظام ذاته.

ويتيح الحساب الجديد للمستخدمين استخدام كلمة مرور واحدة للوصول إلى مختلف خدمات “ميتا”، ما يسهم في تقليل تعقيد إدارة الحسابات، وتسريع إعداد الأجهزة والتطبيقات الجديدة.

وفيما يتعلق بالأمان، يدعم النظام ميزة “مفاتيح المرور” التي تتيح تسجيل الدخول باستخدام وسائل تحقق متقدمة مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، عبر تطبيقات مثل Facebook وInstagram وMessenger، مع خطط لتوسيع هذه الميزة مستقبلاً.

كما يعتمد النظام على آليات مراقبة أمنية مستمرة لرصد الأنشطة المشبوهة، إضافةً إلى ميزة “فحص الأمان” التي تقدم توصيات مخصصة لتعزيز حماية الحسابات، مثل تفعيل المصادقة متعددة العوامل ومراجعة إعدادات الخصوصية.

وأكدت الشركة أن تطبيق WhatsApp سيبقى مستقلاً عن هذا النظام، مع استمرار حماية الرسائل عبر التشفير التام بين الطرفين، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان للمستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه “ميتا” لتعزيز التكامل بين خدماتها، وتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة، في ظل توسعها المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.