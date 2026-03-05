أنثروبيك تتيح ميزة “الذاكرة” في روبوت الدردشة كلود لمستخدمي النسخة المجانية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة أنثروبيك (Anthropic) إتاحة ميزة “الذاكرة” في روبوت الدردشة كلود (Claude) لمستخدمي النسخة المجانية، بعد أن كانت متوافرة سابقاً ضمن الاشتراكات المدفوعة فقط.

وذكر موقع “تك كرانش” التقني، أن الميزة الجديدة تتيح للروبوت الرجوع إلى المحادثات السابقة والاستفادة منها في تحسين ردوده، مع إمكانية تصنيف الذكريات المرتبطة بالمستخدمين وإدارتها.

ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة أو إيقافها مؤقتاً مع الاحتفاظ بالبيانات لاستخدامها لاحقاً، كما يمكن حذفها نهائياً بحيث لا يتم تخزينها على خوادم الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتوسيع قاعدة مستخدمي روبوت كلود وتعزيز قدراته التفاعلية، في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات الذكاء الاصطناعي.