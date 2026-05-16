الصين تطلق نظام هويات رسمية للروبوتات البشرية بهدف المراقبة والضبط

بكين-سانا
أعلنت الصين عن خطوة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث حصلت بعض الروبوتات الشبيهة بالبشر على هويات رسمية خاصة بها، في إجراء يهدف إلى تنظيم نشاط هذه التقنيات المتطورة، ومتابعتها بشكل دقيق.
وأفاد تقرير لموقع “إنترستنغ إنجينيرينغ” الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا والابتكارات، بأن مركز “هوبي” للابتكار في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر بولاية ووهان الصينية هو الجهة التي قامت بمنح هذه الهويات، والتي تتضمن رمزاً تعريفياً فريداً مكوناً من 29 حرفاً.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تسمح للسلطات بتتبع أنشطة الروبوت طوال دورة حياته بالكامل، من مرحلة التصنيع وحتى انتهاء الخدمة.
ولا يقتصر دور هذه الهوية على مجرد التعريف، بل ستكون بمثابة “ملف حياة” رقمي للروبوت، إذ يمكن من خلالها تتبع تفاصيل دقيقة مثل تآكل المفاصل، وحالة البطارية، ودقة الحركة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى سجل الصيانة الكامل.
ويفتح هذا النظام الباب أمام تحديد المسؤولية بسرعة حال حدوث أي عطل، كما يسهل عملية إعادة بيع الروبوتات عبر إتاحة الاطلاع على تاريخها التشغيلي للمشترين الجدد.
وجاءت هذه المبادرة في وقت تشهد فيه صناعة الروبوتات البشرية في الصين طفرة هائلة، حيث تستحوذ وحدها على نحو 84.7% من الإنتاج العالمي، بعد أن شحنت أكثر من 14 ألف وحدة العام الماضي.