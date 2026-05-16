الصين تطلق نظام هويات رسمية للروبوتات البشرية بهدف المراقبة والضبط

بكين-سانا‏

أعلنت الصين عن خطوة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث حصلت بعض ‏الروبوتات الشبيهة بالبشر على هويات رسمية خاصة بها، في إجراء يهدف إلى تنظيم ‏نشاط هذه التقنيات المتطورة، ومتابعتها بشكل دقيق.‏

وأفاد تقرير لموقع “إنترستنغ إنجينيرينغ” الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا ‏والابتكارات، بأن مركز “هوبي” للابتكار في مجال الروبوتات الشبيهة بالبشر بولاية ‏ووهان الصينية هو الجهة التي قامت بمنح هذه الهويات، والتي تتضمن رمزاً تعريفياً ‏فريداً مكوناً من 29 حرفاً. ‏

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تسمح للسلطات بتتبع أنشطة الروبوت طوال دورة ‏حياته بالكامل، من مرحلة التصنيع وحتى انتهاء الخدمة.‏

ولا يقتصر دور هذه الهوية على مجرد التعريف، بل ستكون بمثابة “ملف حياة” رقمي ‏للروبوت، إذ يمكن من خلالها تتبع تفاصيل دقيقة مثل تآكل المفاصل، وحالة البطارية، ‏ودقة الحركة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى سجل الصيانة الكامل. ‏

ويفتح هذا النظام الباب أمام تحديد المسؤولية بسرعة حال حدوث أي عطل، كما يسهل ‏عملية إعادة بيع الروبوتات عبر إتاحة الاطلاع على تاريخها التشغيلي للمشترين الجدد.‏

وجاءت هذه المبادرة في وقت تشهد فيه صناعة الروبوتات البشرية في الصين طفرة ‏هائلة، حيث تستحوذ وحدها على نحو 84.7% من الإنتاج العالمي، بعد أن شحنت أكثر ‏من 14 ألف وحدة العام الماضي. ‏