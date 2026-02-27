مرصد الختم الفلكي بأبو ظبي ينجح في تصوير سديم “الرجل المخيف”

أبو ظبي-سانا

نجح مرصد الختم الفلكي الكائن في صحراء أبو ظبي، في تصوير سديم “الرجل المخيف- Boogeyman Nebula – LDN 1622” من سماء دولة الإمارات بعد عمل استغرق شهراً كاملاً.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن سديم “الرجل المخيف” يُعَدّ غازاً وغباراً كونياً، وسُمي بهذا الاسم لظهور تشكيل في الجزء السفلي الأيسر من الصورة، يبدو على هيئة رجل يشبه شخصية “Boogeyman” الأسطورية في بعض الثقافات الغربية، والتي تُستخدم في الحكايات الشعبية.

ويقع هذا السديم ضمن مجموعة الجبار، على بُعد يقارب 1500 سنة ضوئية من كوكب الأرض، حيث يُصنَّف كسديم مظلم يتلألأ أمام خلفية متوهجة من غاز الهيدروجين الأحمر، الذي يُعد جزءاً من “حلقة برنارد”، في مشهد كوني يجمع بين العتمة والإضاءة في أعماق الفضاء.

ويظهر سديم “الرجل المخيف” بهذا الشكل نتيجة الكثافة العالية للغاز والغبار بداخله، إذ يعمل على حجب الضوء القادم من الخلف، فيبدو كسحابة داكنة معتمة في الفضاء، وعلى الجانب الأيمن من رأسه يظهر سديمٌ انعكاسي صغير يُعرف بالرمز “vdB 62”.

ويمكن رؤية السديم من خلال انعكاس ضوء نجم يقع داخله ويحمل الرقم “HD 288313″، حيث تبدو سحب السديم مضاءة بفضل انعكاس ضوء ذلك النجم.