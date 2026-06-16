باحثون أمريكيون يطورون مستشعراً قابلاً للبلع لمراقبة حرارة الجسم ‏

نيويورك-سانا‏

طور باحثون أمريكيون مستشعراً قابلاً للبلع بحجم حبة توت صغيرة، قادراً على قياس ‏درجة حرارة الجسم الداخلية من داخل الجهاز الهضمي، في خطوة قد تسهم في الكشف ‏المبكر عن العدوى والحمى الخطيرة.‏

ونشر الموقع الأمريكي “نيوز ميديكال” المتخصص في الأبحاث الطبية، أمس الإثنين أن ‏باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طوروا هذه التقنية، التي قد تمثل بديلاً أكثر ‏دقة من موازين الحرارة التقليدية المستخدمة عن طريق الفم أو الجبهة، التي لا تعكس ‏دائماً حرارة الجسم الداخلية بدقة كاملة.‏

ويبلغ قطر المستشعر 6 مليمترات فقط، ما يجعله أصغر من الأجهزة المماثلة المتوفرة ‏حالياً، ويقلل من صعوبة البلع ومخاطر الانسداد، وهو يعمل ببطارية صغيرة جداً، ويستهلك ‏طاقة ضئيلة للغاية، مع دقة بالغة في القياس، ويرسل قراءات جديدة كل ثانية إلى هوائي ‏خارجي.‏

ويأمل الباحثون استخدام التقنية لمراقبة العدوى، ومتابعة المرضى أثناء التخدير، ومراقبة ‏الحمى لدى الأطفال، ومتابعة الرياضيين والمعرضين للحرارة الشديدة، ويعمل الفريق ‏على إضافة مستشعرات لقياس مؤشرات حيوية أخرى، استعداداً لتجارب سريرية على ‏البشر قريباً.‏

ويأتي تطوير هذا المستشعر في إطار الجهود الرامية إلى ابتكار وسائل أكثر دقة وأقل ‏تدخلاً لمراقبة المؤشرات الحيوية داخل الجسم، بما يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض ‏والعدوى وتحسين متابعة المرضى في الحالات الحرجة.‏