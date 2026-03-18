دراسة تكشف سر اختراق نهر غرين ريفير لسلسلة جبال أوينتا في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة عن تفسير جديد للغز جيولوجي حيّر الباحثين لعقود، يتمثل في قدرة نهر غرين ريفير على شق طريقه عبر سلسلة جبال أوينتا في الولايات المتحدة رغم ارتفاعها.

واستندت الدراسة إلى أبحاث أجراها فريق دولي بقيادة جامعة غلاسغو، ونُشرت نتائجها في مجلة Journal of Geophysical Research: Earth Surface، حيث ربطت الظاهرة بعمليات عميقة داخل القشرة الأرضية.

وأوضح الباحثون أن السبب يعود إلى ظاهرة تُعرف بـ”تقطّر الغلاف الصخري”، حيث تنفصل أجزاء من القشرة الأرضية وتهبط نحو الأسفل، ما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في ارتفاع الجبال.

وبيّنت النماذج الجيولوجية أن هذا الانخفاض سمح للنهر بالمرور عبر السلسلة الجبلية قبل أن تعاود الارتفاع لاحقاً، وهو ما يفسر المسار غير المعتاد للنهر.

وأشار العلماء إلى أن هذه العملية لم تؤثر فقط في شكل التضاريس، بل كان لها دور في تغير الأنظمة البيئية وربط مجارٍ مائية كانت منفصلة، ما يفتح المجال لإعادة دراسة تطور الأنهار والسلاسل الجبلية حول العالم.

ويقع نهر غرين ريفير في الولايات المتحدة، ويُعد من أهم روافد نهر كولورادو وأطولها، ينبع من ولاية وايومنغ، ثم يجري عبر ولايتي يوتا وكولورادو، حيث يمر بمناطق طبيعية خلابة وأودية عميقة، قبل أن يلتقي بنهر كولورادو داخل حديقة كانيونلاندز الوطنية، ما يجعله من الأنهار البارزة ذات الأهمية الجغرافية والسياحية.