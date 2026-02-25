دراسة صينية: تحليل الشعر قد يتيح مؤشراً مبكراً لمرض باركنسون

بكين-سانا

توصل باحثون في جامعة خبي شمال الصين، إلى نتائج تشير إلى إمكانية الاستدلال على الإصابة بمرض باركنسون من خلال تحليل خصلة شعر، في خطوة قد تسهم مستقبلاً في تطوير وسيلة مبسطة للكشف المبكر عن هذا الاضطراب العصبي التنكسي.

ووفقاً لما أورده موقع «روسيا اليوم»، شملت الدراسة تحليل عينات شعر لـ 60 مريضاً مشخصين بباركنسون، ومقارنتها بعينات لأشخاص أصحاء من الفئة العمرية نفسها، وأظهرت النتائج انخفاضاً في مستويات الحديد والنحاس لدى المصابين، مقابل ارتفاع في نسب المنغنيز والزرنيخ.

وأشار الفريق البحثي إلى أن تراجع مستوى الحديد في الشعر كان المؤشر الأكثر وضوحاً بين المرضى، ما يمنحه قيمة تشخيصية محتملة، وخاصة أن الشعر يعكس التغيرات البيولوجية طويلة الأمد في الجسم، بخلاف تحاليل الدم أو اللعاب التي تعكس مؤشرات آنية.

كما بينت تجارب أُجريت على نماذج حيوانية تعاني أعراضاً مشابهة للمرض، وجود صلة بين انخفاض الحديد في الشعر واضطرابات في وظائف الأمعاء، بما في ذلك ضعف الحاجز المعوي وتغير نشاط الجينات المرتبطة بامتصاص الحديد، ما يدعم فرضية العلاقة بين الأمعاء والدماغ في الأمراض العصبية التنكسية.

وأكد الباحثون أن النتائج لا تزال أولية وتتطلب دراسات أوسع للتحقق من دقتها، إلا أن تثبيتها مستقبلاً قد يجعل تحليل الشعر أداة عملية وبسيطة للمساعدة في التشخيص المبكر لمرض باركنسون.

ويُعد باركنسون من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعاً لدى كبار السن، ويتسبب في أعراض حركية مثل الرعاش وبطء الحركة، إلى جانب مشكلات غير حركية تشمل اضطرابات النوم والهضم.