“أبل” تتصدر سوق الهواتف الذكية عالمياً في الربع الأول من 2026

واشنطن-سانا

تصدرت شركة “أبل” الأمريكية قائمة شحنات الهواتف الذكية عالمياً خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً سنوياً رغم التحديات التي يشهدها السوق.

ووفقاً لموقع شركة “كاونتربوينت ريسيرش” المتخصصة في أبحاث السوق، بلغت الحصة السوقية لـ”أبل” نحو 21 بالمئة، في أول مرة تصدر فيها الشركة شحنات الهواتف الذكية عالمياً خلال الربع الأول من العام، مدفوعة بالطلب القوي على سلسلة “آيفون 17″، وتحسن أدائها في السوق الصينية.

وأظهر التقرير أن إجمالي الشحنات العالمية ظل تحت ضغط نتيجة نقص مكونات الذاكرة وضعف ثقة المستهلكين، رغم تسجيل “أبل” نمواً بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجعت شحنات شركة “سامسونغ” بنسبة 6 بالمئة، لتستحوذ على حصة سوقية بلغت 20 بالمئة، متأثرة بتأخر إطلاق سلسلة “Galaxy S26″ وضعف مبيعات الهواتف الاقتصادية.

وحافظت شركة “شاومي” الصينية على المركز الثالث بحصة بلغت 13 بالمئة، رغم تسجيلها أكبر انخفاض بين الشركات الخمس الكبرى، في ظل الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المكونات وتركيزها على الفئة الاقتصادية.

وجاءت شركتا “أوبو” و”فيفو” في المركزين الرابع والخامس بحصص سوقية بلغت 11 و8 بالمئة على التوالي، فيما سجلت شركات أخرى مثل “غوغل” و”ناثينغ” نمواً ملحوظاً مدفوعاً بتوسع حضورها في الأسواق وزيادة الطلب على أجهزتها.

ويعكس هذا الأداء استمرار المنافسة القوية في سوق الهواتف الذكية عالمياً، وسط تحولات في الطلب وتحديات في سلاسل التوريد، ما يدفع الشركات إلى تعزيز استراتيجياتها للحفاظ على حصصها السوقية.