دراسة: الحليب العضوي من أبقار المراعي يتفوق على التقليدي بمحتواه من أوميغا 3

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واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة فيرمونت الأمريكية أن النظام الغذائي للأبقار يؤدي دوراً أساسياً في تحديد مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية في الحليب، موضحة أن الحليب العضوي الناتج عن أبقار تتغذى على الأعشاب في المراعي يحتوي على كميات أعلى من هذه الأحماض مقارنة بالحليب المنتج بالطرق التقليدية.

وذكر موقع Newswise الأمريكي المتخصص في نشر الأخبار والبيانات الصحفية العلمية والبحثية أول أمس، أن الباحثين حللوا أكثر من 300 عينة من الحليب المتوافر في متاجر التجزئة بولايتي فيرمونت ونيويورك، بهدف دراسة تأثير أساليب تربية الأبقار ونوعية غذائها في القيمة الغذائية للحليب، حيث صنفت العينات إلى أربع فئات شملت الحليب التقليدي، والحليب العضوي، والحليب العضوي المنتج من أبقار تتغذى على المراعي، إضافة إلى الحليب غير العضوي من أبقار تعتمد على الرعي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الحليب العضوي المنتج من أبقار تعتمد على الأعشاب الطبيعية سجل أعلى مستويات من أحماض أوميغا 3، بواقع 88 ملغ في الحصة الواحدة، مقابل 25 ملغ في بعض أنواع الحليب الأخرى، في حين احتوى الحليب التقليدي على مستويات أعلى من أحماض أوميغا 6 مقارنة بالحليب العضوي.

وأشار الباحثون إلى أن اعتماد الأبقار في غذائها على الأعشاب الطبيعية ينعكس على تركيب الحليب الغذائي، لافتين إلى أن هذا التركيب قد يتغير باختلاف الفصول نتيجة تغير نوعية المراعي والغذاء المتاح.

وأكدوا ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد التأثير المباشر لاستهلاك الحليب الغني بأوميغا 3 في صحة الإنسان، مع احتمال إسهامه في دعم صحة القلب وتقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة.

وتعد أحماض أوميغا 3 الدهنية من العناصر الغذائية الأساسية المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية ووظائف الدماغ، ويحصل الإنسان عليها من مصادر متعددة، أبرزها الأسماك وبعض المنتجات الحيوانية والنباتية.

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