باحثون أمريكيون: الثوم قد يوفر وسيلة طبيعية للحد من انتشار الحشرات الضارة

واشنطن-سانا

توصل باحثون في جامعة ييل الأمريكية إلى أن الثوم يحتوي على مركب طبيعي قادر على التأثير في سلوك عدد من الحشرات الضارة، بما يسهم في الحد من تكاثرها وانتشارها.

وحسب ما نقل الموقع الرسمي لجامعة ييل Yale News في تقرير حديث فإن الدراسة التي نشرتها مجلة Cell العلمية أكدت أن العلماء حددوا مركب “ثنائي كبريتيد الأليل” الموجود في الثوم بوصفه من أكثر المركبات النباتية فاعلية في التأثير على سلوك الحشرات، وذلك في إطار تحليل شمل 43 نوعاً من الفواكه والخضراوات، بهدف البحث عن بدائل طبيعية وآمنة لمكافحة الآفات.

وأظهرت التجارب أن هذا المركّب يعيق عمليات وضع البيض لدى ذباب الفاكهة، كما يحد من هذه العملية لدى أنواع من بعوضة الزاعجة المعروفة بنقل أمراض خطيرة إلى الإنسان، إضافة إلى تأثيره في ذبابة تسي تسي الناقلة لمرض النوم.

وقال عالم الأحياء التنموي في جامعة ييل والمؤلف الرئيسي للدراسة جون كارلسون: إن الفكرة التي طرحها الكاتب برام ستوكر في رواية “دراكولا” عام 1897 بشأن استخدام الثوم لردع الكائنات المتغذية على الدماء قد تحمل جانباً من الحقيقة العلمية.

ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تفتح آفاقاً جديدة لتطوير وسائل طبيعية ومنخفضة التكلفة للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض، بالاعتماد على مركبات موجودة في أغذية نباتية شائعة الاستخدام.