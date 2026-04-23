دراسة توضح آليات طبيعية في الكرفس تساعد على تنظيم ضغط الدم

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الكرفس يمتلك خصائص طبيعية تسهم في خفض ضغط الدم عبر عدة آليات فيزيولوجية، أبرزها تحسين توازن الصوديوم والبوتاسيوم، وتوسيع الأوعية الدموية، إضافة إلى تأثيرات مضادة للالتهاب والأكسدة.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Nutrition، والتي أجراها باحثون من جامعة الطب الصيني التقليدي في تشنغدو، فإن مستخلصات الكرفس – وخاصة بذوره – أظهرت قدرة ملحوظة على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى البالغين المصابين بارتفاع الضغط، ضمن تحليل شمل تجارب سريرية عشوائية.

وأوضحت الدراسة، التي اعتمدت على تحليل تجميعي لعدة تجارب سريرية، أن مركبات الكرفس النباتية مثل الأبيجينين (Apigenin) والفثاليدات (Phthalides) تسهم في استرخاء جدران الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، إلى جانب دورها في تعزيز إفراز أكسيد النيتريك الذي يساعد على توسع الأوعية وخفض الضغط بشكل طبيعي.

كما أظهرت النتائج أن تناول مستخلصات الكرفس، وخصوصاً بذوره، أدى إلى انخفاض ملموس في ضغط الدم لدى المشاركين، دون تسجيل آثار جانبية تُذكر، مع الإشارة إلى أن التأثير كان أوضح عند استخدام جرعات منتظمة ضمن نظام غذائي صحي.

وبينت الدراسة أن الكرفس يحتوي أيضاً على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم، ما يخفف من احتباس السوائل ويقلل العبء على القلب والأوعية الدموية.

ويؤكد الباحثون أن الكرفس لا يُعد علاجاً بديلاً لارتفاع ضغط الدم، وإنما عنصر داعم ضمن نمط غذائي صحي مثل حمية «DASH»، مع ضرورة استشارة الأطباء قبل استخدامه كمكملات غذائية، وخاصة لدى المرضى الذين يتناولون أدوية خافضة للضغط.

وتشير دراسات أخرى منشورة في المكتبة الوطنية للطب الأمريكية (PMC) إلى نتائج مشابهة، حيث سجلت بعض التجارب انخفاضاً في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بعد تناول مستخلصات الكرفس، ما يعزز مكانته كخيار غذائي مساعد لصحة القلب.