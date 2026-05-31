علماء يكتشفون خصائص واعدة للبوملي في مكافحة العدوى والالتهابات

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن فاكهة البوملي، أحد أنواع الحمضيات الشائعة، تحتوي على مركبات طبيعية قد تسهم في مكافحة العدوى الفيروسية، والحد من الالتهابات في الجسم.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم الأحد، فإن الدراسة المنشورة في مجلة: Food & Function التابعة للجمعية الملكية للكيمياء، فإن فريقاً بحثياً صينياً من جامعة نانجينغ للطب الصيني، بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية، أجرى سلسلة من التجارب لدراسة تأثير مكونات البوملي على العدوى الفيروسية.

وأوضحت الدراسة أن الباحثين ركزوا على الحويصلات خارج الخلية المستخلصة من نبات البوملي، وهي جسيمات دقيقة تستخدمها النباتات لنقل مواد نشطة بيولوجياً، حيث تم اختبار تأثيرها على فيروس التهاب الفم الحويصلي المستخدم في الأبحاث لدراسة آليات العدوى الفيروسية.

وأظهرت النتائج أن هذه الحويصلات تمتلك نشاطاً مضاداً للفيروسات يفوق أنواعاً أخرى من الحويصلات النباتية، سواء في التجارب المخبرية على الخلايا أو في النماذج الحيوانية.

وبيّن التحليل الكيميائي احتواء هذه الحويصلات على مركب طبيعي يُعرف باسم حمض البنسيليك، والذي يسهم في تثبيط تكاثر الفيروسات، وتقليل إنتاج بعض الجزيئات الالتهابية المرتبطة بتلف الأنسجة عند فرط تنشيط الجهاز المناعي.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تزال في مراحلها الأولية، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب السريرية، للتأكد من فعاليتها وسلامتها، إلا أنها تفتح آفاقاً لتطوير علاجات مستقبلية مضادة للفيروسات والالتهابات.

يُذكر أن البوملي يعد من أكبر أنواع الحمضيات حجماً، ويُعرف بقيمته الغذائية واحتوائه على مركبات نباتية نشطة حيوياً.