أنقرة-سانا

أعلن مجلس التعليم العالي التركي أنّ تركيا احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الجامعات المدرجة في تصنيف العلوم متعددة التخصصات لعام 2027، الصادر عن مؤسسة “تايمز للتعليم العالي” (THE).



ونقلت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الجمعة، عن المجلس قوله في بيان: إنّ التصنيف شمل 1058 جامعة من 102 دولة ومنطقة، وتصدرت الهند القائمة بـ 102 جامعة، تلتها تركيا بـ89 جامعة، مقارنة بـ 82 في العام الماضي.



وأضاف أن عدد الجامعات التركية ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً ارتفع من 12 إلى 13، فيما بلغ عددها ضمن أفضل 500 جامعة 38.



وجاءت جامعة كوتش التركية في المرتبة الـ 48 عالمياً، تلتها جامعة الشرق الأوسط التقنية في المرتبة الـ 57، ثم إسطنبول التقنية في المرتبة الـ 101، وصابانجي في المرتبة الـ103، وبوغازيتشي في المرتبة الـ 108.



وفي تعليقه على النتائج، أكد رئيس مجلس التعليم العالي التركي أرول أوزوار العمل على توسيع فرص التعليم والبحث متعدد التخصصات، وتطوير نماذج تتيح للطلاب اكتساب معارف ومهارات من مجالات مختلفة، بما يواكب التحولات العالمية في التعليم العالي.



يشار إلى أنّ تركيا تضم أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ تتوزع بين جامعات حكومية وخاصة (تأسيسية)، وتتمتع بحضور بارز في التصنيفات الدولية.