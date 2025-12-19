خبراء يحذرون من مخاطر مستحضرات التجميل للأطفال

برلين-سانا

حذر مركز حماية المستهلك الألماني في ولاية شمال الراين-وستفاليا من استخدام مستحضرات التجميل والمكياج المخصصة للأطفال، مشيرين إلى أن هذه المنتجات قد تشكل خطراً على الصحة.

وحسب موقع دويتشه فيليه الألماني، أوضح المركز أن بعض مجموعات مكياج الأطفال تحتوي على أصباغ محظورة وبارافينات سائلة قد تكون ضارة، كما قد تحتوي طلاءات الأظافر على مذيبات ومواد حافظة ونيتروزامينات محظورة في الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر سلباً على صحة الفتيات.

وأظهرت فحوصات سابقة أجرتها هيئات تنظيمية في سويسرا وألمانيا أن العديد من منتجات مستحضرات التجميل للأطفال غير مطابقة للمواصفات، حيث تبيّن احتواء بعضها على أصباغ ومواد حافظة تسبب الحساسية، وتركيزات عالية من البارافين السائل والنيتروزامينات المصنفة مسرطنات محتملة.

ونصح الخبراء أولياء الأمور بالبحث عن بدائل طبيعية وصحية متاحة في الصيدليات، وقراءة مكونات المنتجات بدقة للتأكد من خلوها من المواد الكيميائية الضارة، مع مراقبة الأطفال أثناء الاستخدام وإزالة المكياج بشكل كامل باستخدام الزيوت الطبيعية والماء والصابون.

ويُشير الخبراء إلى أن خطر مستحضرات التجميل المخصصة للأطفال ليس جديداً، بل يمثل امتداداً للقلق العالمي المتزايد بشأن تعرض الأطفال للمواد الكيميائية الضارة في المنتجات الاستهلاكية اليومية.