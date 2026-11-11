مقتل طفلة وإصابة شخص برصاص ميليشيا الحوثي في محافظة تعز

عدن-سانا

قتلت طفلة يمنية وأُصيب شخص آخر، اليوم الثلاثاء، برصاص ميليشيا الحوثي في محافظة تعز اليمنية.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية قولها: إن الطفلة تعرضت لإطلاق نار من قبل ميليشيا الحوثي في مديرية صبر الموادم بمنطقة الشقب، بعد منع سيارة كانت تقلها من الوصول إلى المستشفى، ما أدى إلى مقتلها.



وأضافت المصادر، أن يمنياً أُصيب بجروح جراء إطلاق نار من قبل ميليشيا الحوثي في منطقة الضباب الصياحي غرب مدينة تعز.



وأُصيب تسعة مدنيين يمنيين، أمس الإثنين، جراء اعتداءات نفذتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق بمحافظة تعز.