وزير الطوارئ: مسح طريق دمشق-دير الزور للكشف عن الألغام تمهيداً لإعادة تأهيله

دمشق-سانا



أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في الوزارة وفرق الهندسة في وزارة الدفاع تعمل على مسح جانبي طريق دمشق ـ دير الزور الذي يمتد لأكثر من 440 كم، والكشف عن الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، تمهيداً لإزالتها وتسليم الطريق إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل، إيذاناً ببدء أعمال إعادة التأهيل والتوسعة بأمان.



وقال الوزير الصالح في منشور عبر حسابه على منصة ” X ” اليوم الثلاثاء: “قبل أي خطوة للعمل في مشاريع تأهيل البنية التحتية في سوريا هناك مهمة صامتة لا بد من إنجازها أولاً، لجعل الأرض آمنة، ولأن مخلفات الحرب تشكل تهديداً في مناطق واسعة من سوريا، حرصت الوزارة على ألا تؤثر هذه المهمة على استجابة الفرق في المحافظات الأخرى”.

خطة تشغيلية تضمن الحفاظ على جاهزية الفرق

أضاف الوزير: “تم تشكيل فرق العمل من كوادر متخصصة قادمة من عدة محافظات، وفق خطة تشغيلية تضمن الحفاظ على جاهزية الفرق واستمرار تنفيذ مهامها ضمن مناطق عملها الأصلية، بما يحقق إدارة متوازنة وفعالة للموارد والاستجابة الميدانية”.



وينفذ المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة وتطهير الأراضي السورية منها، بالتوازي مع تطوير القدرات الوطنية والمعايير الناظمة لهذا المجال، في ظل تحديات تتعلق باتساع رقعة التلوث ونقص الكوادر والمعدات والدعم المالي.

وفي الـ20 من أيلول الماضي وقعت وزارتا الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، والاقتصاد والبيئة الأوكرانية اتفاقية تعاون رفيعة المستوى في مجال الأعمال المتعلقة بنزع الألغام للأغراض الإنسانية، تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأوكرانية المتقدمة في مجال نزع الألغام والمسح التقني والتكنولوجي للأراضي الملوثة، ولا سيما في المناطق الزراعية.