متحف الخط العربي بدمشق.. حاضن الذاكرة البصرية وشاهد العمارة المملوكية

دمشق-سانا
يختزل متحف الخط العربي في دمشق القيمة التاريخية والمعمارية والفنية للتراث السوري، إذ يتخذ من مبنى المدرسة الجقمقية المملوكية العريقة في قلب دمشق القديمة مقراً له، ليغدو فضاءً حياً لصون ذاكرة الخط العربي، وتوثيق تطور الكتابة العربية عبر العصور، ورابطاً وثيقاً بين أصالة العمران الدمشقي والإرث البصري للحضارة العربية الإسلامية.
منارة علمية وتحولات أثرية عبر القرون
تعود جذور المبنى إلى العصر المملوكي، حيث أنشأه الأمير سيف الدين جقمق عام 823 هـ (1421 م) في حارة الكلاسة شمالي الجامع الأموي وشرق المدرسة العزيزية، تخليداً لذكرى والدته، وتناولت المراجع التاريخية دورها العلمي والتعليمي، إذ أوردها المؤرخ عبد القادر النعيمي في كتابه “تنبيه الطالب وإرشاد الدارس” ضمن مدارس الحنفية، موثقاً واجهتها الرخامية ومكانتها بين المدارس الفقهية، وفي أواخر العصر العثماني، عاينها الشيخ عبد القادر بن بدران وسجل في “منادمة الأطلال” تحولها إلى مدرسة ابتدائية لتعليم القراءة والقرآن الكريم، مشيداً بجمال صحنها المرصوف بالرخام رغم التراجع الذي طال بعض مرافقها آنذاك، قبل أن تُستعمل لاحقاً مقراً لحلقة المولوية الدينية.
وفي العصر الحديث، شهد الصرح تحولات هيكلية بارزة، رصدتها الباحثة هناء فريد خزنه كاتبي في كتابها ”متحف الخط العربي” الصادر عن المديرية العامة للآثار والمتاحف عام 2007، إذ سُجل المبنى ضمن قائمة الأبنية الأثرية عام 1948، ثم وُضع تحت تصرف المديرية بمرسوم جمهوري عام 1956 لتتولى أعمال الحفظ والصيانة والتأهيل، ليتحول رسمياً بين عامي 1974 و1975 إلى متحف متخصص بالخط العربي والأبجدية العربية.
تناغم المعمار المملوكي وهندسته الفريدة
أوضحت مديرة المتحف عائشة ناصر في تصريح لـ سانا، أن المبنى يعد نموذجاً متكاملاً للعمارة المملوكية التي تجاوزت طابع التقشف الأيوبي، حيث يمتد على مساحة 285 متراً مربعاً، وتتوسطه باحة صغيرة تضم بركة ماء ثُمانية الأضلاع، تحيط بها أربعة أواوين تختلف في أحجامها، إلى جانب تربة يعلوها قبة مرتفعة وسقف خشبي مستوٍ يرتفع 12.5 متراً.
ولفتت ناصر إلى أن الإبداع الهندسي يتجلى في الإضاءة الفنية عبر النوافذ العديدة والزجاج المعشق بالألوان الذي يسقط أشعة الشمس على البحرة والأرضيات الرخامية، فضلاً عن الفسيفساء والموزاييك اللذين يزينان المحراب المطعم بآية الكرسي بخط الثلث، والزخارف الجدارية لسورة الملك على الجدار الغربي، وعن الأقواس والسقف المزخرف بطراز “العجمي” الذي يدمج العناصر النباتية بالأشكال الهندسية.
شواهد نادرة تروي مسيرة الحرف العربي
أضافت ناصر، أن المعروضات تقدم رحلة تاريخية متكاملة لتطور الكتابة، متضمنة نقوشاً حجرية مملوكية وأموية بالخطين الثلث والكوفي، وخطوط الطغراء العثمانية الرسمية، وشواهد قبور بازلتية، إضافة إلى قطعة من إطار باب تحمل كتابات سريانية، ونموذج لـ “نقش النمارة” الذي يمثل أحد أقدم الشواهد على الكتابة العربية المبكرة.
وبينت ناصر، أن مكانة المتحف تتجاوز حفظ المقتنيات، إذ يمتلك مقومات جوهرية ليكون محوراً رئيساً للسياحة الثقافية في العاصمة دمشق، باعتبار الخط العربي سجلاً حضارياً يروي مسيرة اللغة والمعرفة وتفاعل الإنسان مع بيئته الجمالية والفكرية عبر العصور.
يشار إلى أن المدرسة الجقمقية تكتسب أهمية استثنائية لموقعها المباشر بجوار الجامع الأموي، ولتمثيلها نمط العمارة المملوكية البرجية المتسمة بالغنى الزخرفي والرخام الملون مقارنة بالتقشف الأيوبي، كما يُعد المتحف، منذ تأسيسه منتصف السبعينيات، من الصروح التخصصية القليلة في المنطقة المكرسة بالكامل لتوثيق مسار الخط العربي، وتطوره من النقوش المبكرة حتى الخطوط الكلاسيكية والوثائق الأثرية.