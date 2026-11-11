متحف الخط العربي بدمشق.. حاضن الذاكرة البصرية وشاهد العمارة المملوكية

دمشق-سانا‏

يختزل متحف الخط العربي في دمشق القيمة التاريخية والمعمارية والفنية للتراث السوري، إذ يتخذ من ‏مبنى المدرسة الجقمقية المملوكية العريقة في قلب دمشق القديمة مقراً له، ليغدو فضاءً حياً لصون ذاكرة ‏الخط العربي، وتوثيق تطور الكتابة العربية عبر العصور، ورابطاً وثيقاً بين أصالة العمران الدمشقي ‏والإرث البصري للحضارة العربية الإسلامية.‏

منارة علمية وتحولات أثرية عبر القرون

تعود جذور المبنى إلى العصر المملوكي، حيث أنشأه الأمير سيف الدين جقمق عام 823 هـ (1421 م) في ‏حارة الكلاسة شمالي الجامع الأموي وشرق المدرسة العزيزية، تخليداً لذكرى والدته، وتناولت المراجع ‏التاريخية دورها العلمي والتعليمي، إذ أوردها المؤرخ عبد القادر النعيمي في كتابه “تنبيه الطالب وإرشاد ‏الدارس” ضمن مدارس الحنفية، موثقاً واجهتها الرخامية ومكانتها بين المدارس الفقهية، وفي أواخر العصر ‏العثماني، عاينها الشيخ عبد القادر بن بدران وسجل في “منادمة الأطلال” تحولها إلى مدرسة ابتدائية لتعليم ‏القراءة والقرآن الكريم، مشيداً بجمال صحنها المرصوف بالرخام رغم التراجع الذي طال بعض مرافقها ‏آنذاك، قبل أن تُستعمل لاحقاً مقراً لحلقة المولوية الدينية.‏

وفي العصر الحديث، شهد الصرح تحولات هيكلية بارزة، رصدتها الباحثة هناء فريد خزنه كاتبي في كتابها ‌‏”متحف الخط العربي” الصادر عن المديرية العامة للآثار والمتاحف عام 2007، إذ سُجل المبنى ضمن ‏قائمة الأبنية الأثرية عام 1948، ثم وُضع تحت تصرف المديرية بمرسوم جمهوري عام 1956 لتتولى ‏أعمال الحفظ والصيانة والتأهيل، ليتحول رسمياً بين عامي 1974 و1975 إلى متحف متخصص بالخط ‏العربي والأبجدية العربية.‏

تناغم المعمار المملوكي وهندسته الفريدة

أوضحت مديرة المتحف عائشة ناصر في تصريح لـ سانا، أن المبنى يعد نموذجاً متكاملاً للعمارة المملوكية ‏التي تجاوزت طابع التقشف الأيوبي، حيث يمتد على مساحة 285 متراً مربعاً، وتتوسطه باحة صغيرة ‏تضم بركة ماء ثُمانية الأضلاع، تحيط بها أربعة أواوين تختلف في أحجامها، إلى جانب تربة يعلوها قبة ‏مرتفعة وسقف خشبي مستوٍ يرتفع 12.5 متراً.‏

ولفتت ناصر إلى أن الإبداع الهندسي يتجلى في الإضاءة الفنية عبر النوافذ العديدة والزجاج المعشق ‏بالألوان الذي يسقط أشعة الشمس على البحرة والأرضيات الرخامية، فضلاً عن الفسيفساء والموزاييك ‏اللذين يزينان المحراب المطعم بآية الكرسي بخط الثلث، والزخارف الجدارية لسورة الملك على الجدار ‏الغربي، وعن الأقواس والسقف المزخرف بطراز “العجمي” الذي يدمج العناصر النباتية بالأشكال ‏الهندسية.‏

شواهد نادرة تروي مسيرة الحرف العربي

أضافت ناصر، أن المعروضات تقدم رحلة تاريخية متكاملة لتطور الكتابة، متضمنة نقوشاً حجرية مملوكية ‏وأموية بالخطين الثلث والكوفي، وخطوط الطغراء العثمانية الرسمية، وشواهد قبور بازلتية، إضافة إلى ‏قطعة من إطار باب تحمل كتابات سريانية، ونموذج لـ “نقش النمارة” الذي يمثل أحد أقدم الشواهد على ‏الكتابة العربية المبكرة.‏

وبينت ناصر، أن مكانة المتحف تتجاوز حفظ المقتنيات، إذ يمتلك مقومات جوهرية ليكون محوراً رئيساً ‏للسياحة الثقافية في العاصمة دمشق، باعتبار الخط العربي سجلاً حضارياً يروي مسيرة اللغة والمعرفة ‏وتفاعل الإنسان مع بيئته الجمالية والفكرية عبر العصور.‏

يشار إلى أن المدرسة الجقمقية تكتسب أهمية استثنائية لموقعها المباشر بجوار الجامع الأموي، ولتمثيلها ‏نمط العمارة المملوكية البرجية المتسمة بالغنى الزخرفي والرخام الملون مقارنة بالتقشف الأيوبي، كما يُعد ‏المتحف، منذ تأسيسه منتصف السبعينيات، من الصروح التخصصية القليلة في المنطقة المكرسة بالكامل ‏لتوثيق مسار الخط العربي، وتطوره من النقوش المبكرة حتى الخطوط الكلاسيكية والوثائق الأثرية.‏