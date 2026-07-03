الشاي وصحة القلب.. دراسة حديثة تكشف علاقة محتملة بخفض خطر النوبات القلبية

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن استهلاك الشاي قد يسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، من خلال دوره المحتمل في تحسين ضغط الدم وتقليل الالتهابات، بفضل احتوائه على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة.

وبحسب ما نشرته مجلة Frontiers in Nutrition العلمية ونقلته وكالة سبوتنيك أمس الخميس، فقد توصل فريق بحثي بقيادة الباحثة تشونشيا تشانغ (Chunxia Zhang) من قسم أمراض القلب في مستشفى شينغتاي الشعبي في الصين، إلى أن تناول الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأحداث القلبية الوعائية الكبرى عند دمجه مع نظام غذائي صحي.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مستمدة من قاعدة UK Biobank البريطانية، وهي واحدة من أكبر قواعد البيانات الصحية، حيث أشارت النتائج إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الشاي مثل “البوليفينول” و“الفلافونويد” قد تلعب دوراً في دعم وظائف القلب والأوعية الدموية، ومواجهة الإجهاد التأكسدي في الجسم.

كما أوضحت النتائج أن استهلاك نحو أربعة أكواب من الشاي يومياً قد يوفر ما بين 400 و600 ملغ من هذه المركبات النباتية، وهي كمية يُعتقد أنها مرتبطة بتأثيرات صحية إيجابية محتملة على الجهاز القلبي الوعائي.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه النتائج تعزز مجموعة متزايدة من الأدلة العلمية التي تشير إلى الدور المحتمل للعادات الغذائية، ومنها شرب الشاي، في دعم صحة القلب، في وقت لا تزال فيه أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الوفاة عالمياً.

وكانت دراسات سابقة أكدت أن تعزيز العادات الغذائية الصحية وتبني أنماط حياة متوازنة، قد يسهمان في دعم صحة القلب والوقاية من عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية على المدى الطويل.