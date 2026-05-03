إعادة فتح المسار الرئيس إلى قمة إيفرست بعد إزالة عائق جليدي

CNN

كاتماندو-سانا

أعادت فرق متخصصة من متسلقي الجبال في نيبال فتح المسار الرئيس المؤدي إلى قمة Mount Everest، بعد إزالة عائق جليدي تسبب بإغلاقه لنحو أسبوعين، وذلك بالتزامن مع اقتراب ذروة موسم تسلق أعلى قمة في العالم.

وذكرت شبكة CNN أمس السبت أن فرقاً متخصصة من متسلقي الجبال نجحت في إزالة عمود جليدي بلغ ارتفاعه نحو 30 متراً، ما سمح باستئناف حركة الصعود مع اقتراب ذروة موسم تسلق الجبل، الذي يمتد عادة بين شهري نيسان وأيار.

وأثار التأخير في فتح المسار مخاوف من حدوث ازدحام كبير على الطريق، ولا سيما بعد منح السلطات في Nepal مئات التصاريح للمتسلقين الراغبين في بلوغ أعلى قمة في العالم خلال الموسم الحالي.

ويحذر متسلقون وجهات معنية من تكرار مشاهد الازدحام التي شهدها الجبل خلال مواسم سابقة، والتي تسببت في طوابير طويلة على المنحدرات المرتفعة، ما يزيد من المخاطر المرتبطة بنقص الأكسجين وتقلب الأحوال الجوية في المرتفعات العالية.

