إحداث كليتي الحقوق والهندسة المدنية بجامعة طرطوس يفتح آفاق أكاديمية جديدة ‏

طرطوس-سانا
يشكّل إحداث كليتي الهندسة المدنية والحقوق في جامعة طرطوس نقلة جديدة في مسار تطوير التعليم الجامعي بالمحافظة، من خلال توسيع التخصصات المتاحة أمام الطلبة، وإتاحة فرص دراسية أقرب إلى أماكن إقامتهم، بما يقلل تكاليف الانتقال والدراسة خارج المحافظة، ويعزز دور الجامعة في تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب أولويات التنمية وإعادة الإعمار.
رئيس جامعة طرطوس الدكتور أديب محمد برهوم وصف إحداث الكليتين بأنه خطوة مهمة ومفصلية في مسيرة تطور الجامعة واستكمال بنيتها الأكاديمية وتنوع اختصاصاتها، بما يعزز قدرتها على توفير طيف أوسع من التخصصات الأكاديمية، ويفتح آفاقاً تعليمية جديدة أمام أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.
وأوضح برهوم في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية، من خلال توفير الوقت والجهد والمال على الطلبة وأسرهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة تعليمهم الجامعي في محافظتهم، بعيداً عن تكاليف الانتقال والإقامة خارجها.
وأشار إلى أن إحداث الكليتين يعزز مكانة الجامعة العلمية والأكاديمية، ويسهم بإعداد كفاءات وطنية في اختصاصات متنوعة، لافتاً إلى أن الهندسة المدنية ترتبط بصورة مباشرة بمتطلبات التنمية العمرانية وإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، في حين تسهم كلية الحقوق في رفد المجتمع بكفاءات قانونية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم مسيرة التنمية.
تخفيف الأعباء وتحقيق الطموحات الجامعية
وفي أوساط الطلبة، لاقى إحداث الكليتين ترحيباً باعتباره خطوة توسّع فرص التعليم العالي في المحافظة، وتمنح الراغبين بدراسة الحقوق والهندسة المدنية فرصة لمتابعة تحصيلهم العلمي دون تحمل أعباء الانتقال إلى محافظات أخرى.
وأكدت كل من الطالبات دانيا أسامة شرتوح وفاطمة أشقر و بتول هلال، أن وجود اختصاصات جديدة في جامعة طرطوس يخفف من الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على ابتعاد الطالب عن أسرته، وخطوة إيجابية تلبي حاجة الطلبة إلى اختصاصات جديدة في طرطوس، ويمنح الكثير من الطلبة فرصة لتحقيق طموحاتهم الجامعية التي حالت الظروف الاقتصادية والمعيشية دون تحقيقها سابقاً.
تحضيرات للافتتاح
وفيما يتعلق بالخطوات العملية لانطلاق الكليتين، أوضح برهوم أن الجامعة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة طرطوس على تأمين المستلزمات اللازمة، تمهيداً لافتتاح الكليتين خلال العام الدراسي 2027-2028 وإدراجهما ضمن مفاضلة القبول الجامعي القادمة، مؤكداً أهمية الإسراع في استكمال البنية التحتية الجامعية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة.
ولفت إلى أن العمل مستمر لدراسة إحداث اختصاصات جامعية جديدة ونوعية، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مثل علوم البحار والحياة البحرية والزراعة البحرية والسياحة، بما يتيح الاستفادة من الموقع الساحلي للمحافظة ويمنح جامعة طرطوس ميزة تنافسية على مستوى الجامعات السورية.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 8 من الشهر الجاري المرسوم رقم (215) لعام 2026 القاضي بإحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس، والمرسوم رقم (216) لعام 2026 القاضي بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.