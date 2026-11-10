إحداث كليتي الحقوق والهندسة المدنية بجامعة طرطوس يفتح آفاق أكاديمية جديدة ‏

طرطوس-سانا‏

يشكّل إحداث كليتي الهندسة المدنية والحقوق في جامعة طرطوس نقلة جديدة في مسار تطوير ‏التعليم الجامعي بالمحافظة، من خلال توسيع التخصصات المتاحة أمام الطلبة، وإتاحة فرص ‏دراسية أقرب إلى أماكن إقامتهم، بما يقلل تكاليف الانتقال والدراسة خارج المحافظة، ويعزز ‏دور الجامعة في تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب أولويات التنمية وإعادة ‏الإعمار.

رئيس جامعة طرطوس الدكتور أديب محمد برهوم وصف إحداث الكليتين بأنه خطوة مهمة ‏ومفصلية في مسيرة تطور الجامعة واستكمال بنيتها الأكاديمية وتنوع اختصاصاتها، بما يعزز ‏قدرتها على توفير طيف أوسع من التخصصات الأكاديمية، ويفتح آفاقاً تعليمية جديدة أمام أبناء ‏المحافظة والمحافظات الأخرى.‏

وأوضح برهوم في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب ‏الأكاديمي، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية، من خلال توفير الوقت والجهد والمال على ‏الطلبة وأسرهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة تعليمهم الجامعي في محافظتهم، بعيداً عن تكاليف ‏الانتقال والإقامة خارجها.‏

وأشار إلى أن إحداث الكليتين يعزز مكانة الجامعة العلمية والأكاديمية، ويسهم بإعداد كفاءات ‏وطنية في اختصاصات متنوعة، لافتاً إلى أن الهندسة المدنية ترتبط بصورة مباشرة بمتطلبات ‏التنمية العمرانية وإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، في حين تسهم كلية الحقوق في رفد ‏المجتمع بكفاءات قانونية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم مسيرة التنمية‎.‎

تخفيف الأعباء وتحقيق الطموحات الجامعية

وفي أوساط الطلبة، لاقى إحداث الكليتين ترحيباً باعتباره خطوة توسّع فرص التعليم العالي في ‏المحافظة، وتمنح الراغبين بدراسة الحقوق والهندسة المدنية فرصة لمتابعة تحصيلهم العلمي دون ‏تحمل أعباء الانتقال إلى محافظات أخرى.‏

وأكدت كل من الطالبات دانيا أسامة شرتوح وفاطمة أشقر و بتول هلال، أن وجود اختصاصات ‏جديدة في جامعة طرطوس يخفف من الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على ابتعاد الطالب ‏عن أسرته، وخطوة إيجابية تلبي حاجة الطلبة إلى اختصاصات جديدة في طرطوس، ويمنح ‏الكثير من الطلبة فرصة لتحقيق طموحاتهم الجامعية التي حالت الظروف الاقتصادية والمعيشية ‏دون تحقيقها سابقاً.‏

تحضيرات للافتتاح ‏

وفيما يتعلق بالخطوات العملية لانطلاق الكليتين، أوضح برهوم أن الجامعة تعمل بالتعاون مع ‏وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة طرطوس على تأمين المستلزمات اللازمة، تمهيداً ‏لافتتاح الكليتين خلال العام الدراسي 2027-2028 وإدراجهما ضمن مفاضلة القبول الجامعي ‏القادمة، مؤكداً أهمية الإسراع في استكمال البنية التحتية الجامعية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة‎.‎

ولفت إلى أن العمل مستمر لدراسة إحداث اختصاصات جامعية جديدة ونوعية، ولا سيما في ‏المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مثل علوم البحار والحياة البحرية والزراعة البحرية ‏والسياحة، بما يتيح الاستفادة من الموقع الساحلي للمحافظة ويمنح جامعة طرطوس ميزة تنافسية ‏على مستوى الجامعات السورية‎.‎

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 8 من الشهر الجاري المرسوم رقم (215) لعام 2026‏ ‌‏القاضي بإحداث كلية الهندسة المدنية في جامعة طرطوس، والمرسوم رقم ‏(216) لعام 2026‏ ‌‏‌‏القاضي بإحداث كلية الحقوق في جامعة طرطوس.‏