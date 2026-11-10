عبد العاطي: القوات المصرية موجودة في السعودية منذ أشهر لأهداف دفاعية

القاهرة-سانا
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وجود قوات عسكرية مصرية في المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر، مشيراً إلى العمل على تعزيز انتشارها لأهداف دفاعية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها المملكة.
وقال عبد العاطي في مقابلة مع قناة “فرانس 24” بُثّت أمس الإثنين، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: إن الوجود العسكري المصري في السعودية جاء بطلب من المملكة، وإنه يهدف إلى دعم القدرات الدفاعية، ولا سيما الدفاع الجوي وحماية المواقع الحيوية والحساسة في السعودية، بما فيها المواقع المقدسة.
وأضاف: إن هذا الوجود بدأ قبل عدة أشهر، عقب الهجمات التي تعرضت لها المملكة خلال التصعيد مع إيران.
وقلّل عبد العاطي من أهمية إعلان أحد المسؤولين في ميليشيا الحوثي بأنّ تقديم مصر دعماً دفاعياً للسعودية هو بمثابة “إعلان حرب”، معتبراً أن القاهرة تسعى إلى الإسهام في الوساطة وخفض التصعيد، ومشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.
وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لتجنب التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وكان مجلس النواب المصري وافق في 26 تشرين الأول الماضي على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم دفاعي للسعودية، لمساندتها في مواجهة هجمات جماعة الحوثي في اليمن.