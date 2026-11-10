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عبد العاطي: القوات المصرية موجودة في السعودية منذ أشهر لأهداف دفاعية

177abb80b2ce67817be468ecec9da2705036e942 عبد العاطي: القوات المصرية موجودة في السعودية منذ أشهر لأهداف دفاعية
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أثناء وصوله للمشاركة في قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس-فرنسا-FRANCE24

القاهرة-سانا‏

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وجود قوات عسكرية مصرية في ‏المملكة العربية السعودية منذ عدة أشهر، مشيراً إلى العمل على تعزيز انتشارها ‏لأهداف دفاعية، في ظل الهجمات التي تتعرض لها المملكة.‏

وقال عبد العاطي في مقابلة مع قناة “فرانس 24” بُثّت أمس الإثنين، على هامش ‏اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: إن الوجود العسكري المصري في ‏السعودية جاء بطلب من المملكة، وإنه يهدف إلى دعم القدرات الدفاعية، ولا سيما ‏الدفاع الجوي وحماية المواقع الحيوية والحساسة في السعودية، بما فيها المواقع ‏المقدسة.‏

وأضاف: إن هذا الوجود بدأ قبل عدة أشهر، عقب الهجمات التي تعرضت لها المملكة ‏خلال التصعيد مع إيران.‏

وقلّل عبد العاطي من أهمية إعلان أحد المسؤولين في ميليشيا الحوثي بأنّ تقديم مصر ‏دعماً دفاعياً للسعودية هو بمثابة “إعلان حرب”، معتبراً أن القاهرة تسعى إلى الإسهام ‏في الوساطة وخفض التصعيد، ومشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة.‏

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لتجنب التصعيد وتعزيز الاستقرار في ‏المنطقة.‏

وكان مجلس النواب المصري وافق في 26 تشرين الأول الماضي على تفويض ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم دفاعي للسعودية، لمساندتها في مواجهة ‏هجمات جماعة الحوثي في اليمن.‏

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