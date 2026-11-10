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Reading: إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ
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إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ

1 8 إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ
2 8 إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ
3 4 إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ
4 4 إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ

22,500 حاج حصة سوريا من موسم 1448هـ، بعد إنهاء إدارة الحج والعمرة الإجراءات التعاقدية للموسم، فيما بلغ عدد المتقدمين للقرعة 71,257 شخصاً.

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