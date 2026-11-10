إدارة الحج والعمرة تنهي الإجراءات التعاقدية للموسم 1448هـ تاريخ النشر: 2026/11/10 9:05 مساءً اخر تحديث: 2026/11/10 9:05 مساءً 22,500 حاج حصة سوريا من موسم 1448هـ، بعد إنهاء إدارة الحج والعمرة الإجراءات التعاقدية للموسم، فيما بلغ عدد المتقدمين للقرعة 71,257 شخصاً. زراعة القطن 2026… 30 ألف هكتار المساحة المنفذة 36 مشروعاً بقيمة8.267 ملايين دولار.. الدفعة الأولى من مشاريع إعادة تأهيل أرياف إدلب جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية 224 عائلة تبدأ طريق العودة إلى دير الزور ضمن قوافل العودة الطوعية المؤسسة السورية للبريد تطلق مسابقة للمصممين لإعداد طوابع تذكارية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدارة الحج والعمرةموسم الحج 1448هـ مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الاجتماع الموسع لمجلس التنسيق السوري الأردني يبحث تعزيز التعاون الثنائي الشيباني والصفدي يؤكدان متانة العلاقات السورية الأردنية ويعلنان توقيع 11 وثيقة تعاون مجلس الشعب يقر قانون إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي الصفدي يجدد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في إعادة البناء وحماية أمنها وسيادتها وزارة التنمية الإدارية تعلن عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي تسول المُسنات.. ما الحلول التي يطرحها الخبراء وأين وصلت الجهود الحكومية؟ آخر الأخبار سياسةسوريا والعالم سوريا تعزي تركيا بضحايا انفجار مصنع الحديد والصلب بإزمير محلياتدمشق كهرباء دمشق ترفع قدرة مركز تحويل بستان الدور لمواكبة الطلب على الطاقة فيديو 11 وثيقة تعاون وملفات استراتيجية..زيارة الوفد الأردني برئاسة أيمن الصفدي تفتح آفاقاً جديدة