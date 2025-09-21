دراسة: التلوث الجوي يزيد من شدة الزهايمر ويسرّع التدهور المعرفي

الخرف دراسة: التلوث الجوي يزيد من شدة الزهايمر ويسرّع التدهور المعرفي
التلوث الجوي يزيد من شدة الزهايمر_ DW

واشنطن-سانا

كشفت دراسة حديثة أن التعرّض المرتفع للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء (PM2.5) يزيد من شدة التغيرات الدماغية المرتبطة بمرض الزهايمر، ويسرّع التدهور المعرفي لدى المرضى.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نقلها موقع DW الألماني، بعد تحليل أنسجة دماغية لـ602 متبرع بعد وفاتهم، أن كل زيادة بمقدار 1 ميكروغرام/م³ من الملوثات ارتبطت بارتفاع يصل إلى 20% في انتشار اللويحات وتشابكات بروتين تاو، إضافةً إلى تراجع ملحوظ في القدرات الإدراكية.

وخلصت الدراسة التي نشرت في مجلة “JAMA Neurology” العلمية المتخصصة بطب الأعصاب والتابعة لجمعية الطب الأمريكية إلى أن نحو ثلثي التأثير السلبي للتلوث يعود مباشرةً إلى تفاقم التغيرات النسيجية المرتبطة بالمرض، ما يؤكد دور العوامل البيئية في تسريع تطور الزهايمر.

وتكمن أهمية الدراسة في اعتمادها على تحليل أنسجة دماغية بشرية بعد الوفاة، وهو ما يمنح النتائج قوة تفسيرية تتجاوز الدراسات الوبائية التقليدية القائمة على الارتباطات الإحصائية فقط.

رياضي ألماني يستعد لعبور الأطلسي على لوح تجديف للتوعية بتغير المناخ
فعالية علمية في دمشق لمتابعة الخسوف الكلي للقمر بمشاركة مئات المهتمين
علماء يكشفون سر اللون الأزرق في لوحة جاكسون بولوك
معرض “صدى الحرية” في حلب يقدم إبداعات شبابية متنوعة -فيديو
هاتف “أونر400 برو” يحول الصور الثابتة إلى فيديوهات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك