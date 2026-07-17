ابتكار روبوتي يساعد على ارتداء الملابس دون استخدام اليدين

سيئول وواشنطن-سانا

طور فريق بحثي من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقنية روبوتية جديدة تتيح للشخص ارتداء الملابس من دون استخدام يديه أو الحاجة إلى مساعدة الآخرين، في ابتكار قد يوفر حلولاً لكبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى تطبيقات محتملة في البيئات الطبية والصناعية.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير نقلته أمس الخميس، أن التقنية طورها باحثون من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) وجامعة ستانفورد الأمريكية، وتعتمد على عناصر روبوتية مرنة مدمجة داخل الملابس تعمل بضغط الهواء، بما يسمح برفع القماش وتحريكه حول جسم الشخص بطريقة تشبه تسلق نبات اللبلاب، حتى أثناء الحركة.

وأوضح الباحثون أن النظام الجديد يعتمد على ما يشبه الفروع أو الأغصان المرنة التي تتحرك بمحاذاة الجسم، حيث تقوم بقلب الملابس من الداخل إلى الخارج أثناء صعودها، ما يتيح ارتداء حلة كاملة خلال نحو 10 ثوانٍ، من دون الحاجة إلى الوقوف بثبات أو استخدام خوارزميات تحكم معقدة.

وقال كيم نام جيون، الباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا: إن فكرة تطوير التقنية جاءت من الحاجة إلى حل عملي يساعد الأشخاص على ارتداء الملابس تلقائياً في ظروف مختلفة، مشيراً إلى أن النظام يحافظ على قربه من الجسم ويتكيف مع شكله أثناء الحركة.

وبيّن ريو جي-هوان، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية في المعهد، أن التقنية مستوحاة من طريقة نمو نبات اللبلاب، إذ تعتمد على تمدد الأجزاء الطرفية بدلاً من تحريك الهيكل كاملاً، ما يمنحها قدرة على المرور عبر المساحات الضيقة والتكيف مع الأسطح المختلفة.

وأشار الفريق إلى أن من أبرز تطبيقات التقنية المستقبلية مساعدة كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، إضافة إلى استخدامها في غرف العمليات والبيئات النظيفة الخاصة بتصنيع أشباه الموصلات، وكذلك في حالات الطوارئ التي تتطلب ارتداء ملابس الحماية بسرعة.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية IEEE Robotics and Automation Letters العلمية المحكمة، مؤكدة أهمية دمج تقنيات الروبوتات والهندسة الميكانيكية مع البرمجيات لتطوير حلول عملية تخدم الإنسان.