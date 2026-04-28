غوغل تضيف ميزة “المهارات” إلى متصفح كروم لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة Google تحديثاً جديداً لمتصفح “كروم” يتضمن ميزة تحمل اسم “المهارات”، تهدف إلى تعزيز دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تجربة التصفح، وذلك عبر تمكين المستخدمين من حفظ وتنفيذ أوامر ذكية مخصصة بشكل أسرع وأكثر مرونة.

ووفقاً لما نشره موقع The Verge، فإن الميزة الجديدة تأتي ضمن توجه الشركة لدمج مساعدها الذكي “Gemini” بشكل أعمق داخل المتصفح، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام مثل تلخيص الصفحات، أو إعادة صياغة النصوص، أو البحث عن المعلومات باستخدام أوامر محفوظة مسبقاً تُشغل بضغطة واحدة.

وتعتمد الميزة على فكرة تخزين الأوامر المتكررة الخاصة بالذكاء الاصطناعي داخل المتصفح، بحيث يمكن للمستخدم استدعاؤها بسهولة دون الحاجة إلى إعادة كتابتها في كل مرة، كما توفر “غوغل” مجموعة من الأوامر الجاهزة يمكن استخدامها أو تعديلها وفق احتياجات المستخدم.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخاصية تعمل بشكل مباشر مع مساعد “Gemini” المدمج في “كروم”، ما يتيح تجربة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح، في حين لا تدعم حالياً أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه المتسارع لشركات التكنولوجيا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في أدوات الاستخدام اليومي، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين الإنتاجية الرقمية للمستخدمين.