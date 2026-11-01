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انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب

9 1 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
الورشات الفنية تواصل تنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي-إدلب-سانا

  إدلب-سانا
 
باشرت الورشات الفنية في فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد “سيبكو” في إدلب، بالتعاون مع مجلس مدينة كفرنبل، تنفيذ مشروع لاستبدال شبكة الصرف الصحي القديمة بأخرى جديدة بطول 7 كيلومترات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية “سوريا بلا مخيمات“.

9 13 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب

وأوضح المهندس في فرع المؤسسة محمد منصور ‏في تصريح لـ سانا، أنها تنفذ حالياً المشروع الذي يتضمن إنشاء ريكارات وشوايات مطرية لتصريف مياه الأمطار، بهدف توفير بنية تحتية مستدامة تخدم نحو 40 ألف نسمة، وتشجيع الأهالي النازحين على العودة الطوعية والآمنة إلى مدنهم وقراهم، مبيناً أن الخطة الزمنية لإنجاز الأعمال تمتد لنحو ثلاثة أشهر.

وأشار منصور إلى أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان، وصولاً إلى إنهاء ملف المخيمات بشكل كامل.
 
 من جانبه، بيّن رئيس مجلس مدينة كفرنبل علاء الخطيب في تصريح مماثل، أن عودة الأهالي إلى المدينة بدأت بعد التحرير رغم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، جراء ممارسات النظام البائد، ولا سيما شبكات المياه والصرف الصحي التي خرجت عن الخدمة، لافتاً إلى مبادرات محلية نفذها الأهالي لمعالجة الأعطال بصورة مؤقتة.

9 3 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب

وأكد الخطيب أن تنفيذ المشروع، رغم ما يرافقه من حفريات وقطع طرقات وإعادة وصل الوصلات المنزلية، سيسهم في الحد من الأعطال المستقبلية، مشيراً إلى وجود مشاريع لاحقة لتوسعة الشبكة واستكمال أعمال الصيانة.

بدوره، أوضح عرفات الحروب، من الأهالي العائدين من مخيمات النزوح، أن ضعف الخدمات وخروج شبكة الصرف الصحي عن الخدمة كانا من أبرز العوائق أمام عودة عائلته إلى المدينة، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المشاريع في تسريع عودة المزيد من الأسر.
 
وتأتي أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي في كفرنبل ضمن سلسلة مشاريع خدمية تنفذها المؤسسات الحكومية في ريف إدلب الجنوبي، تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم 59 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف عودة المهجرين ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”، بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية المتضررة من جرائم النظام البائد.

9 9 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
9 10 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
9 11 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
9 16 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
9 17 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
DJI 0727 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
DJI 0730 انطلاق مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في كفرنبل بريف إدلب
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