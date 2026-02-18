أمطار في عدد من المحافظات أغزرها 21مم في القرداحة باللاذقية خلال الـ 24 الماضية

محافظات-سانا

شهد عدد من المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة كان أعلاها 21 مم في القرداحة باللاذقية.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

اللاذقية:

صلنفة 11.8مم، كسب 16 مم، قسطل معاف 7مم، المزيرعة 14 مم، ربيعة 7 مم، القرداحة 21 مم، الحفة 7 مم، القطيلبية 2.5مم، وادي قنديل 1 مم، جبلة/ حميميم 6.8 مم، بوقا 3 مم، البهلولية 10 مم، مدينة اللاذقية 0.3 مم.

إدلب:

بداما 9 مم، جسر الشغور 3.4 مم، دركوش 3 مم، أرمناز 1 مم، كفرتخاريم 1 مم، احسم 1 مم، محمبل 0.1 مم، حارم 3 مم، مدينة إدلب 1 مم، أريحا 0.5 مم، سرمدا 0.5 مم، المعرة 0.3 مم.

حماة:

الرصافة 5 مم، وادي العيون 4 مم، مصياف 6 مم، عين حلاقيم 1.6 مم، ربعو 0.5 مم.

الغاب:

شطحة 5 مم، عين الكروم 2 مم.

طرطوس:

القدموس 8 مم، الشيخ بدر 4.5 مم، دريكيش 2 مم، حمام واصل 2 مم، الصفصافة 0.5 مم، مدينة طرطوس 1مم، بانياس 1مم.

الحسكة:

المالكية 7 مم، الزهيرية 7 مم، هيمو 1 مم، عامودا 0.5 مم، القحطانية 1 مم، القامشلي 5 مم، اليعربية 5 مم، الجوادية 4 مم، أبو قصايب 3 مم، تل حميس 1 مم، تل براك 2 مم، تل علو 3 مم، مدينة الحسكة 4.3 مم، الهول 3 مم، أم مدفع 2 مم، تل بيدر 2 مم، الشدادة 2 مم، العريشة 3مم.

دير الزور:

مدينة دير الزور 0.4 مم، التبني 0.3 مم، الكسرة 0.3 مم.

وتتأثر البلاد اليوم الأربعاء بحالة جوية غير مستقرة، تترافق مع نشاط واضح في سرعة الرياح وهطولات مطرية متفاوتة الشدة في عدد من المناطق، وتكون الهطولات غزيرة على عموم مناطق اللاذقية، وطرطوس وجبالها، مع الأرياف الغربية لحمص، وحماة، وشمال وغرب إدلب، وحلب.