فعالية رياضية للأطفال الأيتام بحمص احتفاءً باليوم العالمي للرياضة

حمص-سانا

نظمت مديرية ثقافة حمص فعالية رياضية مخصصة للأطفال الأيتام وذلك على خشبة قصر الثقافة، بمناسبة “اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام”، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من المشاركين.

وتضمنت الفعالية كلمة تعريفية بأهمية الرياضة في حياة الفرد والمجتمع، تلتها عروض فنية ورياضية واستعراض مهارات متنوعة، إضافة إلى فقرات تفاعلية ومسابقات توعوية ركزت على الجوانب الصحية والغذائية.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح المدرب المعتمد لدى الاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة والكيك بوكسينغ ومنظم الفعالية كنان ضعيف، أن هذا النشاط يسهم في ترسيخ دور الرياضة، حيث جرى تقديم أنشطة متنوعة، منها الرقص الرياضي، وتمارين كرة السلة، وحركات إيقاعية، إلى جانب تقديم مهارات مبسطة في كرة القدم، ولوحات تعريفية برياضات الفنون القتالية المختلطة وآليات التدريب فيها.

وأضاف: إن المستوى الفني للعروض كان مميزاً إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير، ولا سيما شريحة الأطفال، الذين أظهروا حماساً وتفاعلاً لافتاً أسهم في إضفاء أجواء من الفرح.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دعم الأطفال الأيتام نفسياً واجتماعياً، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لما لها من دور في بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس.

وعبّر عدد من الحضور عن إعجابهم بالفعالية، والأنشطة المقدمة، لجهة التعرف على أنواع رياضات جديدة، ولا سيما الألعاب الفردية التي كانت بعيدة نسبياً عن المجتمع.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك