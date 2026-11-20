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75 موقعاً مستهدفاً ضمن خطة محافظة حمص في مشروع “سبل” لإزالة الأنقاض
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العدالة تنتصر لأمهات الضحايا. توقيف مخطط وآمر مجزرة “العتيبة”يكرس مسار المحاسبة
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