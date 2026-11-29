‏ ‏عدن-سانا‏

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أُصيب خمسة يمنيين بينهم أربعة أطفال، اليوم الأحد، جراء قصف وقنص ‏ميليشيا الحوثي لمناطق سكنية جنوب شرقي محافظة تعز.‏

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلي قوله: “إن ثلاثة ‏مدنيين بينهم طفلان، أُصيبوا برصاص قناصة الميليشيا المتمركزين في ‏جبل المنارة، في مديرية المسراخ، بينما أُصيب طفلان بحادثتين ‏منفصلتين في مديرية المعافر.‏

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وكان أربعة مدنيين يمنيين، بينهم طفل، أصيبوا أمس، جراء قصف ‏ميليشيا الحوثي لقرى ومناطق سكنية في محافظة تعز.‏