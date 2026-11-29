عدن-سانا
أُصيب خمسة يمنيين بينهم أربعة أطفال، اليوم الأحد، جراء قصف وقنص ميليشيا الحوثي لمناطق سكنية جنوب شرقي محافظة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر محلي قوله: “إن ثلاثة مدنيين بينهم طفلان، أُصيبوا برصاص قناصة الميليشيا المتمركزين في جبل المنارة، في مديرية المسراخ، بينما أُصيب طفلان بحادثتين منفصلتين في مديرية المعافر.
وكان أربعة مدنيين يمنيين، بينهم طفل، أصيبوا أمس، جراء قصف ميليشيا الحوثي لقرى ومناطق سكنية في محافظة تعز.
إصابة خمسة يمنيين بينهم أربعة أطفال جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي في تعز
عدن-سانا